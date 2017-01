Australian Open - Rod Laver Arena

Australian Open, day 12. Nadal affronta Dimitrov per un posto in finale (7-1 i precedenti per lo spagnolo). Per Rafa sarebbe la quarta finale a Melbourne, per Grigor la prima in assoluto a livello Slam

Rileggi le cronache di ieri: Federer – Serena – Venus

Verso la finale da sogno? Venus e Serena sono eterne, “bocciata” la WTA

Questo Nadal è troppo forte anche per il nuovo Dimitrov?

Le interviste ai protagonisti dell’Australian Open