Federer-Nadal: una rivalità che ha cambiato lo sport

Riprendiamo un vecchio articolo per ripercorrere la storia di uno scontro che ha appassionato, diviso e influenzato milioni di persone. Domenica il prossimo atto: sarà l’ultimo?

Due sontuose semifinali, entrambe concluse al quinto set, hanno portato all’ultimo atto degli Australian Open i due tennisti più rappresentativi di quest’epoca, e forse di questo sport. Roger Federer e Rafel Nadal si batteranno in finale a Melbourne per la trentacinquesima volta: sarebbe il diciottesimo trionfo Major per lo svizzero, il quindicesimo per Rafa, che conduce 23-11 nei precedenti. Ripercorriamo una delle rivalità più iconiche dello sport mondiale, a partire da quel primo incontro a Miami 2004, quando un giovanissimo Nadal sorprese l’allora astro nascente Federer; e lo facciamo grazie al flashback su un pezzo del 2013 di Alessandro Mastroluca. Qui l’originale.

2004 NASDAQ-100 Open, Miami, R32: Nadal d. Federer 6-3 6-3

Roger Federer arriva al Masters Series di Miami 2004 avendo vinto gli Australian Open battendo Safin in finale e il Masters Series di Indian Wells contro Tim Henman (l’unico ad averlo battuto in stagione, nei quarti di Rotterdam). Rafa Nadal, il più giovane in tabellone, ha 17 anni, è il numero 34 del mondo e impiega 69 minuti per eliminare Federer. È il primo mancino dopo Franco Squillari (Sydney 2003) a sconfiggere lo svizzero.

2005 NASDAQ-1OO Open, Miami, F: Federer d. Nadal 2-6 6-7(4) 7-6(5) 6-3 6-1

Federer e Nadal tornano sul luogo del delitto, un anno dopo, stavolta però per una finale al meglio dei cinque set. Lo spagnolo ha tre titoli al suo attivo e sembra avviato a vincere il quarto. Vince i primi due set (nel secondo rimontando un break di svantaggio), nel terzo allunga 4-1, ma lo svizzero si rifugia nel tiebreak. Nadal va 5-3, a due punti dalla vittoria. Ma lo svizzero a suon di dritti fa girare il set e il match allungando la striscia di vittorie consecutive a 22. E’ solo la seconda volta in carriera che Roger rimonta uno svantaggio di due set (la prima era stata contro Sargsian al Roland Garros 2001).

2005 Roland Garros, Paris, SF: Nadal d. Federer 6-3 4-6 6-4 6-3

Federer arriva al Roland Garros 2005 con un record di 41 vittorie e 2 sconfitte, ma il suo settimo Roland Garros si chiude in semifinale. Nadal conquista la 23ma vittoria di fila e finirà per vincere il suo primo French Open al debutto, in finale con Puerta. L’argentino ha spinto Davydenko al quinto in semifinale: per questo, e per la pioggia, Roger e Rafa scendono in campo alle 18.20. Roger perde il primo set del suo torneo subendo quattro break, si rialza nel secondo, rimonta un break di svantaggio nel terzo ma finisce per cedere quando il maiorchino infila un magnifico vincente di dritto. Lo svizzero continua a sbagliare troppo e Nadal conquista la finale nel giorno del suo 19mo compleanno. Per Roger è una sorta di dejà vu: in Australia ha perso la semifinale contro Safin, conclusa a notte inoltrata la mattina del 25mo compleanno del russo.

2006 Dubai Tennis Championships, Dubai, F: Nadal d. Federer 2-6 6-4 6-4

Dopo aver vinto a Doha e agli Australian Open, Federer è imbattuto nel 2006. Nadal è al secondo torneo dopo l’infortunio alla caviglia sofferto a Madrid nell’ottobre del 2005. E’ il primo match cui Nadal si presenta da numero 2 del mondo contro lo svizzero. E lo fa vincendo la sua decima finale consecutiva, interrompendo la serie di 56 successi di Federer sul duro, pur facendo sette punti in meno: 71 contro 78.

2006 Masters Series Monte-Carlo, F: Nadal d. Federer 6-2 6-7(2) 6-3 7-6(5)

Lo svizzero, che non perde da Dubai, ha vinto Indian Wells e Miami, dove Nadal è uscito rispettivamente in semifinale e al secondo turno, ma sulla terra il maiorchino è il re incontrastato. Federer martella sul dritto dello spagnolo, che ringrazia, ottiene 15 punti in più, recupera uno svantaggio di 0-3 nel tiebreak del quarto set e vince il torneo.

2006 Masters Series Rome, F: Nadal d. Federer 6-7(0) 7-6(5) 6-4 2-6 7-6(5)

E’ la partita più lunga giocata tra i due. 5 ore e 5 minuti di battaglia avvincente, che fanno di questo match uno degli hot-spot della rivalità tra Roger e Rafa. Una storia che probabilmente avrebbe preso una piega diversa senza quei due dritti gettati via dallo svizzero, che spreca così due match point sul 6-5 nel quinto set. Roger cambia tattica in avvio, butta Nadal fuori dal campo e poi accorcia col rovescio tagliato o affonda col dritto. Il tiebreak del primo set è perfetto, e non solo per il 7-0. Ma Nadal risale nel secondo e nel terzo, Federer allunga al quinto e sembra farcela. Ma alla fine è Nadal che esulta ed eguaglia il record di Vilas di 53 vittorie di fila sulla terra stabilito nel 1977.

2006 Roland Garros, F.:Nadal d. Federer 1-6 6-1 6-4 7-6(4)

Prima finale a Parigi tra Roger e Rafa. Lo svizzero cerca il “Roger Slam”, vuole diventare il primo dopo Laver (1969) e il terzo di sempre a vincere quattro Slam di fila. Pronti via: 6-1 Federer che si issa 40-0 nel primo game del secondo set, ma lo perde. Nadal pareggia il 6-1 e sorpassa. Vince 6-4 il terzo, va avanti di un break nel quarto. Federer gioca male ma può sperare nel tiebreak. Ma il jeu decisif non lo salva dalla prima sconfitta in carriera nella finale di uno Slam. Rafa diventa il più giovane dopo Borg (‘74-’75) a difendere il titolo alla Porte d’Auteuil. La sua serie di 14 finali vinte di fila è seconda nell’era Open solo alle 24 di Federer. Jean Claude Bouttier, campione dei pesi massimi francese, commenta: “Uno stilista ha incontrato un puncher. Federer è Sugar Ray Leonard, Nadal è Marvin Hagler”.

2006 Wimbledon, F: Federer d. Nadal 6-0 7-6(5) 6-7(2) 6-3

Mentre l’Italia vince i Mondiali, Federer allontana l’incubo nel suo giardino preferito. Sbaglia tattica ancora, cercando lo scambio lungo senza variazioni. Sembra la ripetizione della strategia che il padre di Agassi cerca di insegnare al figlio, come Andre racconta in Open: quella che chiama “far venire le vesciche al cervello all’avversario”, cercare di batterlo al suo stesso gioco. Dopo il 6-0 iniziale, Federer va sotto di un break nel secondo, Nadal serve per il set sul 5-4 ma perde il servizio e di lì il set al tiebreak. Nadal porta il match al quarto, ma subisce due break chiave sul 2-1 e 4-1. Federer vince l’ottavo Slam della sua carriera e diventa il sesto tennista a trionfare quattro volte a Wimbledon.

2006 Tennis Masters Cup Shanghai, SF: Federer d. Nadal 6-4 7-5

Il vincente di dritto incrociato stretto in avanzamento con cui sigilla il match vale a Federer un posto nella storia: è il primo dopo Lendl a giocare quattro finali di fila al Masters di fine stagione. Ancora una volta Roger spreca due match point nel secondo, ancora una volta come a Roma per suoi errori. Ma stavolta non paga: vincerà poi il Masters contro Blake chiudendo il 2006 con 92 vittorie e 5 sconfitte.

2007 Masters Series Monte-Carlo, F: Nadal d. Federer 6-4 6-4

Federer vede la serie di 41 successi di fila interrompersi contro Canas, che lo batte al debutto a Indian Wells e si ripete al quarto turno a Miami. Sulla terra di Montecarlo ritrova in finale il maiorchino, che ha ceduto il servizio tre volte in tutto il torneo. Nel title-match strappa due volte il servizio allo svizzero, salva tutte le tre palle break concesse e allunga a 67 la serie di vittorie di fila sulla terra. Sul rosso non c’è storia.

2007 Masters Series Amburgo, F: Federer d. Nadal 2-6 6-2 6-0

Prima vittoria di Federer contro Nadal sulla terra, seppur su quella atipica e veloce di Amburgo. Si ferma a 81 la serie di vittorie di fila di Nadal sul rosso e a 16 quella di finali vinte consecutivamente sulla sua superficie preferita. Dopo un primo set in cui concede palle break nei primi tre turni di battuta e perde cinque giochi di fila, Federer ne lascia solo due a Nadal nei successivi due set perdendo complessivamente solo 13 punti al servizio.

2007 Roland Garros, F: Nadal d Federer 6-3 4-6 6-3 6-4

Nadal diventa l’unico, insieme a Borg, capace di vincere tre Roland Garros di fila. Non bastano allo svizzero 10 palle break nei primi tre turni di servizio dello spagnolo per vincere il primo set. Federer è più aggressivo alla risposta, soprattutto dalla parte del rovescio, ma soffre troppo i topponi di Rafa sulla diagonale mancina. In più Rafa salva 16 palle break su 17.

2007 Wimbledon, F: Federer d Nadal 7-6(7) 4-6 7-6(3) 2-6 6-2

“This thing is killing me”: non si riferiva a Nadal, Federer, al cambio campo sotto 0-3 nel quarto. Ha appena subito il secondo break di fila perché l’Hawk-Eye ha stabilito che il rovescio di Nadal (valso il 30-40 sul servizio dello svizzero) ha appena pizzicato la riga: poi Roger affossa un dritto elementare. Lo svizzero, alla nona finale consecutiva in un major, nel quinto set si ritrova due volte 15-40 (sull’1-1 e sul 2-2), ma uno strepitoso vincente di dritto gli regala il break che lo porta avanti 4-2 e gli spalanca le porte del quinto titolo a Wimbledon, dopo 3 ore e 45 di grande tennis e grazie a 65 vincenti (molti col rovescio incrociato), compresi 24 ace.

2007 Tennis Masters Cup SF: Federer d. Nadal 6-4 6-1

È la vittoria più netta di Federer contro il maiorchino. Lo svizzero, dal 4-4 15-30 nel primo set, infila un parziale di 20 punti a 1 (di cui 15 di fila). Nadal ne mette a segno tre nei primi cinque game del secondo set. Federer domina anche con il rovescio in top-spin e, quando può, gira intorno alla palla per tirare il dritto da sinistra. In più, serve con l’81% di prime. Il maiorchino, al contrario, non riesce a spingere da fondo e sbaglia troppo.

2008 Masters Series Monte-Carlo F: Nadal d. Federer 7-5 7-5

E’ dal 1914 che un tennista non vince il torneo di Monte-Carlo per quattro anni di fila. Rafa Nadal riesce nell’impresa battendo Federer in tre finali consecutive. Non bastano allo svizzero due break nel primo set e un parziale di 4-0 in avvio di secondo set. A Montecarlo Nadal non perde dal 2003, quando fu eliminato da Coria al terzo turno. Dalla vittoria nel 2005 ha vinto sulla terra rossa 98 partite delle 99 giocate.

2008 Masters Series Amburgo F: Nadal d. Federer 7-5 6-7(3) 6-3

Solo Gustavo Kuerten e Marcelo Rios erano riusciti, dal 1990, a vincere i tre Masters Series sul rosso (Monte-Carlo, Roma e Amburgo) nella stessa stagione. Federer parte meglio e allunga sul 5-1, ma Nadal dopo un medical time-out infila un parziale inarrestabile e vince il primo set. Anche nel secondo Roger inizia meglio (5-2), si fa brekkare nel nono game, ma riesce a conquistare il tiebreak. Nel terzo è Nadal a completare il break decisivo nel quarto gioco. È lui che entra nella storia dopo 2 ore e 53 minuti.

2008 Roland Garros F: Nadal d. Federer 6-1 6-3 6-0

Si dice che il vincitore di Amburgo stecchi al Roland Garros. Nadal smentisce tutto e tutti. È una mattanza. Quando Federer regala il break nel primo game con il primo dei suoi 49 errori gratuiti si capisce che sarà solo un comprimario nello spettacolo. Federer subisce il primo 6-0 dal giugno 1999 (da Byron Black al Queen’s).

2008 Wimbledon F: Nadal d. Federer 6-4 6-4 6-7(5) 6-7(8) 9-7

E’ la finale più lunga di Wimbledon, sia per durata (4 ore e 48 minuti contro le 4 ore e 16 minuti di Connors-McEnroe 1982) che in termini di game (62 game contro i 58 di Drobny-Rosewall del 1954). Come a Parigi nel 2007, Federer spreca troppe palle break (11 su 13, allora 16 su 17). Anche stavolta lascia per strada il secondo set dopo essere stato avanti 4-1. Rimane, almeno dal terzo set, una delle partite più belle di sempre, certamente la più emozionante finale dei Championships, cui sta anche stretto il paragone con Borg-McEnroe del 1980. Nadal canta sotto la pioggia, bacia la pioggia che rallenta la finale due volte e regala una conclusione notturna che eleva il trionfo nella dimensione dell’epica e della leggenda. Nadal, secondo spagnolo a vincere a Londra dopo Manolo Santana, rompe la tradizione del più tradizionale dei tornei dei gesti bianchi, arrampicandosi, bianco nel cielo scuro, sul Royal Box. Ma in fondo, questo è THE match: what did you expect?

2009 Australian Open F: Nadal d. Federer 7-5 3-6 7-6(3) 3-6 6-2

Sono lacrime di dolore, quelle uscite dal cuore di Federer, incapace di proferire parole quando lo chiamano sul palco. Nadal è reduce dalla magnifica semifinale contro Verdasco, durata 5 ore e 14 (il match più lungo di sempre agli Australian Open) e diventa il primo dopo Goran Ivanisevic a Wimbledon 2001 a vincere un Major con successi al quinto in semifinale e finale. E’ il secondo più giovane di sempre a celebrare sei Slam dopo Borg e il primo mancino dopo 11 anni (Petr Korda, 1998) a trionfare in Australia. Federer paga il rendimento altalenante del servizio (ha servito col 52% e nel secondo set non ha messo la prima undici volte di fila), Nadal gioca un tiebreak praticamente perfetto nel terzo e smentisce chi credeva che la partita fosse cambiata dopo le cinque palle break sfumate sul 3-2 nel quarto. Nadal ha vinto perché è un lottatore, mentre Federer quando avrebbe dovuto scegliere tra pazienza e azzardo ha optato per una via di mezzo e, alla fine, ha mollato.

2009 ATP World Tour Masters 1000 Madrid F: Federer d. Nadal 6-4 6-4

Dopo cinque sconfitte di fila, Federer torna a battere Nadal, certamente provato dalle 4 ore e 3 minuti di battaglia nella semifinale contro Djokovic (la più lunga partita mai disputata al meglio dei tre set). E lo fa nel giorno della sua 80esima finale che gli regala la vittoria numero 58 della carriera, la prima dell’anno. Nel primo set lo svizzero salva due palle break e strappa il servizio alla prima occasione nel nono game prima di chiudere il set tenendo a zero. La stanchezza condiziona Rafa, che tenta un drop ma regala una palla break decisiva nel quinto game del secondo set, poi spara un dritto a rete. Ha un filo di speranza, sul 4-5, quando riesce a procurarsi due palle break (15-40), che sfumano per due errori gratuiti di rovescio. Da lì alla prima sconfitta sulla terra dal 2008 (a Roma contro Juan Carlos Ferrero per le famose vesciche ai piedi) il passo è breve.

2010 ATP World Tour Masters 1000 Madrid F: Nadal d. Federer 6-4 7-6(5)

A dodici mesi dall’ultima sfida, un Nadal esplosivo si prende la rivincita. Primo set abbastanza mediocre, con molti errori e pochi vincenti (12-14 il saldo di Rafa nel parziale, 14-17 quello di Federer): lo svizzero sbaglia un paio di dritti di troppo sul 4-5 e conferma di essere titubante sulle palle break. A metà secondo set, con Rafa avanti 4-2, Roger tenta i primi drop, viene a prendersi i punti a rete, arriva a due punti dal set e sale 4-2 nel tiebreak prima di subire quattro punti di fila di Nadal, che centra la riga del servizio e dopo 2 ore e 10 vince il 18mo Masters 1000, uno in più di Agassi.

2010 Barclays ATP World Tour Finals F: Federer d. Nadal 6-3 3-6 6-1

Il Federer in “versione Annacone” per la prima volta da anni non patisce sulla diagonale sinistra, anzi è lui a dettare i tempi anche con gli attacchi rovescio contro diritto, come quello che gli vale il break decisivo nel primo set. È un Federer che non aspetta, che aggredisce già dalla risposta, soprattutto sulla seconda dello spagnolo, che ricava il 92% dei punti quando mette in campo la prima. Così eguaglia Lendl e Sampras nel numero di vittorie al Masters (5), unico grande torneo che ancora manca a Nadal.

2011 ATP World Tour Masters 1000 Miami SF: Nadal d. Federer 6-3 6-2

Sfida numero 23, prima negli Usa dopo la finale di Miami del 2005. Per Federer è un’autentica lezione. Non si può pensare di vincere sul duro all’aperto senza servizio e senza risposta. Disarmato, Federer è in balia del maiorchino, prende rischi enormi con il dritto, ma è sempre sotto pressione fin dai primi scambi del game. Una lezione breve, appena un’ora e 18, e per questo tanto più dura.

2011 ATP World Tour Masters 1000 Madrid SF Nadal d. Federer 5-7 6-1 6-3

C’è equilibrio solo nel primo set, con Federer che recupera un break di svantaggio e si esalta con cinque punti di fila sul 5 pari 0-40 prima di aggiudicarsi il parziale. Ma da lì Nadal domina, a parte un sussulto d’orgoglio dello svizzero all’inizio del terzo set. Per Nadal la vittoria vale la 28ma finale in un Masters 1000.

2011 Roland Garros F: Nadal d. Federer 7-5 7-6 5-7 6-1

Non bastano 64 vincenti a 43 a Roger Federer. Lo svizzero non ripete la prestazione stellare della semifinale con Djokovic, incappa in 56 errori gratuiti (contro 24) e raccoglie appena il 38% di punti con la seconda.

Federer illude se stesso e la platea parigina fino al 5-2, fino al set point che si gioca con un dropshot carico di sidespin che finisce largo di poco. Lo svizzero cala al servizio, accorcia dal lato del rovescio e perde sette giochi di fila, fino al 2-0 Nadal nel secondo. Sull’1-3 lo svizzero, sotto 15-40, trova due ace provvidenziali per evitare il doppio break e riesce ad impattare sul 4-4. Nadal controbrekka, ha un set point che se ne va insieme a un dritto deviato dal nastro. Dopo una breve interruzione per pioggia, Nadal spreca un secondoo set point e si va al tiebreak: il dritto però tradisce Federer e Nadal chiude 7-3.

Il break a zero con cui Nadal allunga 4-2 nel terzo sembra chiudere la partita, ma Federer torna a giocare come all’inizio, ritrova servizio e variazioni, breakka due volte e porta il match al quarto.

Lo svizzero va subito 0-40 sul servizio di Rafa nel primo game, ma non trova il break. Nel gioco successivo va lui sotto 0-40, l’esito però è diverso. E Rafa si avvia deciso verso il decimo Slam della carriera.

2011 Masters RR: Federer d. Nadal 6-3 6-0

Una lezione da Maestro, una sera da Re. Federer si regala la nona vittoria su Nadal lasciando al maiorchino appena tre game. Tre e nove, numeri della perfezione tecnica e stilistica, peraltro avvantaggiata dalla superficie e dalle imperfette condizioni di Rafa. Il sesto titolo al Masters, vinto di lì a poco, è l’unico completamento possibile.

2012 Australian Open, SF: Nadal d. Federer 6-7 6-2 7-6 6-4

E’ stato un match delicato, consumatosi davanti ad una leggenda del tennis del calibro di Rod Laver. Più lo scambio si allunga più si fa difficile per Federer vincerlo. Lo svizzero deve trovare il modo di variare il gioco di più, alternando variazioni di taglio ed attacchi.

Roger dovrebbe fare più serve&volley. A fine partita aveva 10 punti su 15 quando ha applicato questa tattica. Come è chiaro, la partita la decide Federer, perchè è lui ad essere più propositivo, ad avere più possibilità di variare il proprio gioco e spesso è sui suoi vincenti o sui suoi errori che si decide il risultato. In particolare, oggi l’andamento altalenante della prima palla e alcuni gratuiti di rovescio gli sono probabilmente costati la partita.

2012 Indian Wells, SF: Federer d. Nadal 6-3 6-4

Con il vento, la pioggia, l’oscurità Nadal aveva trionfato nel Giardino del Re, a Wimbledon nel 2008, e domato Monfils agli Us Open 2009. Condizioni che però oggi lo tradiscono. Federer ha moltiplicato i vincenti, ha spinto di rovescio come se stesse giocando sotto il tetto della O2 Arena, come nella finale del Masters che ha segnato il primo successo con Annacone come coach. Non ha avuto “Federer moments“, ma nemmeno parentesi di assenza. Ha applicato il piano, ha fatto tutto giusto, tutto quello che sempre gli si chiede di fare per battere Rafa e che non sempre riesce a trasferire dalle speranze dei tifosi alla realtà del match. Lo svizzero ha chiuso 63 64 con 29 vincenti e 25 errori e ottenuto la 38ma vittoria nelle ultime 40 partite.

(a cura di Alessandro Mastroluca)

2013 Indian Wells, QF: Nadal b. Federer 6-4 6-2

A 12 mesi di distanza, i due fenomeni si riaffrontano sullo stesso campo. Nadal è reduce dalle vittorie a San Paolo e Acapulco dopo i sette mesi di stop forzato, mentre lo svizzero qualche giorno prima ha accusato un fastidio alla schiena. Ancora non lo sa, ma quello sarà l’inizio della via crucis, almeno per quanto riguarda il 2013. Roger tiene un buon livello di gioco per circa mezz’ora, ma è troppo poco per contrastare l’avversario.

2013, Roma, F: Nadal b. Federer 6-1 6-3

Dopo sette anni, i due mostri sacri del tennis del terzo millennio si scontrano nella Città Eterna. C’è grande attesa, ma fin dai primi minuti è chiaro a tutti come Roger non sia al 100% fisicamente. I problemi alla schiena di cui sopra, infatti, continuano a tormentarlo. Nadal, dal canto suo, è in forma smagliante – pazzesco il passante di rovescio che vale il doppio break nel secondo parziale – e vince la partita cedendo solamente quattro giochi.

2013, Cincinnati, QF: Nadal b. Federer 5-7 6-4 6-3

Rafa Nadal riesce a sconfiggere l’eterno rivale anche in uno dei suoi campi preferiti e lo fa al termine di una sfida che, secondo alcuni, è la più bella giocata tra loro fra quelle disputate al meglio dei tre set. Federer parte alla grande, servendo molto bene e comandando gli scambi nei suoi turni di battuta. Nel primo set il campione di Basilea trova il break sul 5 pari, chiudendo poi il set con un meraviglioso rovescio in diagonale in controbalzo. Roger continua a giocare a un livello altissimo, ma lo spagnolo sale d’intensità e, dal 4 pari nel secondo, piazza un parziale mortifero che gli consente di andare al terzo, dove centra subito il break per scappare sul 3-0. Non si guarderà più indietro, ponendo così le premesse per la sua prima – e finora unica – vittoria in Ohio.

2013, Masters, SF: Nadal b. Federer 7-5 6-3

A meno di 24 ore dalla splendida battaglia vinta contro del Potro, Federer scende in campo contro Nadal, consapevole di non aver mai perso su questo campo contro il maiorchino. La benzina rimasta nel sebatoio svizzero è poca e per questo Roger parte forte, conquistandosi diverse opportunità del 4-2, senza però avere il coraggio necessario per concretizzarle. Dopo aver recuperato un break di svantaggio nel decimo game – stupendo il dritto inside-in che lo porta sul 15-40 in quel game – l’elvetico cala progressivamente d’intensità e, nonostante non sia un Nadal in versione deluxe, è sufficiente per vincere per la prima volta contro Federer su un campo indoor.

2014, Australian Open, SF: Nadal b. Federer 7-6 6-3 6-3

Federer si presenta alle semifinali del primo Slam del 2014 rinvigorito dalla nuova partership con Stefan Edberg, che lo ha convinto a giocare in maniera più aggressiva e a cercare la via della rete con più frequenza. Dopo un set d’apertura equilibrato in cui la nuova tattica riesce a tenerlo a galla, FedExpress si scioglie nel tiebreak, mentre Nadal gioca una partita stellare. Come dichiarerà dopo, Roger combatte anche contro se stesso e a giocare con ansia, subendo passanti a ripetizione che minano le sue certezze. Nel secondo set lo spagnolo vince uno scambio pazzesco sul 5-3 15-30 grazie ad un dritto lungolinea vincente sensazionale. Da lì non ci sarà più storia.

2015, Basilea. F: Federer b. Nadal 6-3 5-7 6-3

Stavolta si gioca in casa di Re Roger, che parte alla grande, sciorinando un tennis spaziale per un’ora abbondante di gioco. Nadal non è quello dei tempi migliori, ma sta cercando di riprendersi. Da veterano qual è, Rafa attende il calo del rivale, che arriva puntualmente sul 5 pari nella seconda frazione di gioco, con un gratuito di dritto che fa disperare Federer e tutto il pubblico. Nel set decisivo la sensazione è che il vantaggio psicologico dello spagnolo possa far la differenza, ma le sue difficoltà dell’ultimo anno riemergono proprio nel momento decisivo – molto grave per lui il passante sbagliato nella direzione sul 5-3 40 pari. Federer ne approfitta e torna alla vittoria contro il suo più grande rivale dopo oltre tre anni e mezzo.

(a cura di Gabriele Ferrara)