La buonanotte da Melbourne: onore al soldato Dimitrov. Williams-Show, noia annunciata?

Rafa Nadal&Grigor Dimitrov - Australian Open 2017

MELBOURNE – Il podcast con l’inviato Vanni Gibertini. Sarà il Federer-Nadal che tutti aspettavano, ma Dimitrov ha lottato come un leone contro tutto e tutti. Venus-Serena, poco più che una passerella?

Contro tutto e tutti. Grigor Dimitrov ha disputato una semifinale di cuore, orgoglio, tenacia. 79 vincenti non sono bastati a rimontare un Nadal redivivo, che non è il Nadal che bruciava l’aria attorno ai campi di Parigi ma rimane il più grande agonista in attività, con serie credenziali per essere considerato il miglior fighter di tutti i tempi. L’analisi tecnica della semifinale vinta dal maiorchino e le prospettive tattiche del “Fedal”: dove dovrà colpire Federer per battere il suo rivale di sempre? Ascoltatelo dalle parole di Vanni Gibertini.

Abbastanza netto il punto di vista del nostro inviato sulla finale in famiglia tra Venus e Serena Williams, in programma nella mattinata di sabato alle 9:30 italiane. Condividete la sua analisi? Fatecelo sapere con un commento!

A cura di Alessandro Stella e Vanni Gibertini