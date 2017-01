AO: le quote dei bookmaker per la finale

Nadal è dato favorito da tutte le principali agenzie di scommesse, ma lo scarto è minimo

Tutto il mondo dello sport sta aspettando la finale di domani tra Federer e Nadal, che scenderanno in campo alle 9,30 italiane. Oltre a tutti gli appassionati e addetti ai lavori, anche i bookmaker si sono preparati a questo grande evento. In questo senso, le principali agenzie di scommesse italiane hanno dato tutte lo spagnolo come favorito, senza però un grosso margine nei confronti dello storico rivale. Curiosamente, dal 2006 a oggi, nelle previsioni delle finali tra loro due i bookmaker hanno sbagliato solamente una volta, in occasione della finale di Wimbledon 2008, quando Federer era dato a 1,78 e Nadal a 2,20 (tutti sanno come è finita).

La SNAI premia la vittoria di Rafa a 1,75, mentre quella di Roger a 2,10; Betclic, invece, si è assestato a 1,75 per Nadal e a 1,95 per Federer. Bet365 quota il successo dell’iberico a 1,80, quello dello svizzero a 2,10, così William Hill; infine, Bwin ha messo a 1,67 la posta in gioco per Nadal e a 2,10 quella per Federer. Secondo voi chi vincerà?