AO, Junior: Marta Kostyuk, ucraina, 14 anni, vince il titolo. È nata una stella?

Marta Kostyuk in azione nella Rod Laver Arena, AO 2017

MELBOURNE – Risultato a sorpresa nel torneo junior femminile. L’ucraina Marta Kostyuk, appena 14 anni, batte la numero uno Rebeka Masarova e trionfa al primo Slam giocato

[11]M.Kostyuk b. [1]R.Masarova 7-4 1-6 6-4

Era dal 2008, quando Laura Robson vinse il torneo junior a Wimbledon a 14 anni e 6 mesi, che una ragazza tanto giovane non si imponeva a livello junior in uno Slam. L’ucraina Marta Kostyuk, nata a Kiev il 28 giugnio 2002, l’ha imitata questo pomeriggio battendo in una bella finale la numero uno del mondo ITF e prima testa di serie del tabellone Rebeka Masarova, svizzera di Basilea, di tre anni più vecchia.

Marta è allenata dalla madre Talyna, gioca un bel tennis moderno, spinge il più possibile, e non disdegna di andare a prendersi i punti a rete (34 discese e 21 punti fatti oggi), ed è anche dotata di notevole personalità, giocare per la prima volta in uno stadio come la Rod Laver Arena può far tremare i polsi a chiunque, figuriamoci a una tennista poco più che bambina. Dopo aver vinto un lottato primo set, ha subìto la reazione della ben più quotata avversaria, non si è disunita, è stata brava a rimanere attaccata nel punteggio in un terzo set all’insegna dei break e controbreak, e ha piazzato l’allungo decisivo sul 4-4, chiudendo con un gran dritto vincente.

L’anno scorso, esattamente di questi tempi, vinceva in Francia il prestigioso torneo under 14 Le Petits As, dodici mesi dopo, alla prima partecipazione Slam tra le under 18, ha vinto il titolo con pieno merito. Una crescita tecnica e agonistica fenomenale, la attendiamo con curiosità ai prossimi impegni, ma la sorpresa e l’ammirazione suscitate qui a Melbourne sono state grandi. Bravissima Marta, continua così!