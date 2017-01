Coppa Davis, bufera Osijek: senza Cilic e Coric, i tifosi croati vogliono disertare Croazia-Spagna

Marin Cilic, Borna Coric e Franko Skugor

I tifosi croati di Osijek e dintorni non hanno preso bene la notizia che la Croazia giocherà la sfida casalinga contro la Spagna in formazione rimaneggiata. C’è chi minaccia addirittura di chiedere il rimborso dei biglietti. Anche se, a dire il vero, i possibili forfait erano nell’aria da tempo

Ad Osijek erano tutti entusiasti. Dopo vent’anni esatti dal match vinto dalla Croazia contro il Marocco per 4-1 nel 1997, valevole per il primo turno del Gruppo 1 della Zona Euro-Africana, la Coppa Davis tornava a far tappa nella capitale della Slavonia, regione nord-orientale della Croazia. Tanto che lo scorso dicembre, dopo l’assegnazione ufficiale la sfida Croazia-Spagna era stata reclamizzata come l’evento sportivo dell’anno per la quarta città, per popolazione, della nazione balcanica. E a metà gennaio in poche ore erano andati tutti esauriti i biglietti del match, che si disputerà nel Palazzetto “Gradski Vrt” di Osijek.

Si può immaginare perciò la delusione degli appassionati locali nei giorni scorsi alla conferma ufficiale che della squadra che lo scorso anno ha sfiorato la conquista della coppa Davis saranno presenti sono le riserve Franko Skugor e Marin Draganja, insieme ad Ante Pavic e Nikola Mektic. Tutti oltre la duecentesima posizione del raking ATP in singolare, eccetto Draganja che è classificato solo in doppio (n. 115). I grandi assenti sono i due singolaristi Marin Cilic e Borna Coric e il doppista Ivan Dodig. Ma mentre Dodig aveva comunicato ufficialmente il suo addio alla Davis prima che la scelta della sede cadesse su Osijek, per quanto riguarda i due singolaristi titolari la conferma è arrivata solo da pochi giorni: Cilic si è dichiarato ancora molto stanco dopo aver terminato la stagione scorsa solo a fine novembre proprio per giocare la finale di Coppa Davis, Coric pare abbia ancora qualche problemino con il ginocchio operato a settembre. E a onor del vero entrambi, per motivi diversi, già al termine della finale contro l’Argentina avevano messo in dubbio la loro partecipazione alla manifestazione a squadre quest’anno: Cilic perché voleva concentrarsi sulla scalata alla top 5 , Coric perché risentito con il ct Krajan per l’esclusione all’ultimo momento dalla formazione della finale di Zagabria.

Probabilmente i tifosi della Slavonia avevano pensato che quelle parole fossero dettate più dall’amarezza, soprattutto per Cilic dopo la rimonta subita da del Potro, per la grande occasione sprecata di conquistare la seconda insalatiera della storia del tennis croato e che passato un po’ di tempo i due giocatori sarebbero tornati ad indossare la maglia della nazionale. Invece così non è stato. La reazione non si è fatta attendere, dato che ora ad Osijek organizzatori e tifosi si sentono presi in giro. Qualcuno ha già pensato di chiedere il rimborso del biglietto, e c’è anche chi accusa addirittura la Federtennis croata di aver sempre saputo che i top player non avrebbero giocato e per questo la scelta della sede è caduta sulla loro città. La Federazione ha smentito, certo è che gli stessi organizzatori ammettono che se avessero saputo che la situazione sarebbe stata questa probabilmente non avrebbero nemmeno avanzato la candidatura.

Sicuramente è comprensibile il dispiacere degli appassionati della Slavonia per il fatto che non potranno vedere i loro beniamini ed andranno ad assistere ad un match dall’esito scontato, dato che è obiettivamente difficile che Skugor e soci possano qualcosa contro una squadra che molto probabilmente schiererà in singolo due top 20, Nadal e Bautista Agut, ed in doppio i campioni olimpici Nadal-Lopez. A parziale consolazione però, c’è il fatto che almeno potranno vedere in campo un Rafa Nadal di nuovo in formato deluxe, dopo le grandi prestazioni degli Australian Open. A meno di un forfait all’ultimo minuto proprio per la stanchezza accumulata Melbourne: sarebbe veramente l’ennesima, immeritata, beffa per chi sperava dopo tanti anni di vedere di nuovo dal vivo il tennis professionistico. Speriamo per loro che non succeda.