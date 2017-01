Nike e Air Jordan festeggiano il 23esimo Slam di Serena Williams

I due brand storici hanno deciso di celebrare la vittoria a Melbourne di Serena Williams presentando due modelli di scarpe

Sono passate solamente poche ore dal trionfo di Serena Williams, che ha conquistato il suo settimo Australian Open in carriera e, soprattutto, il 23esimo titolo dello Slam. Curiosamente, questo stesso numero è sempre stato quello della maglietta del cestista più forte di tutti i tempi.

Così, per celebrare questa grande vittoria, NikeCourt e il brand Air Jordan, hanno presentato due versioni differenti delle scarpe NikeCourt Flare, entrambe ispirate alle Air Jordan I. La versione rossonera tende a rimarcare uno stile classico, mentre quella rosanero – più moderna – ricorda molto l’outfit di Serena agli ultimi US Open, oltre a mettere in evidenza i due colori preferiti della campionessa californiana. Sulla scatola delle scarpe ci sarà il logo storico di MJ, mentre sulla linguetta e sul tallone ci sarà quello della numero uno WTA, declinato sia nella versione nera che in quella rosa.