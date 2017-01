Serena n.1 e n.23 sulle orme di Margaret Court. Ma se le Williams non fossero state sorelle?

Serena Williams - Australian Open 2017 (foto Roberto Dell'Olivo)

MELBOURNE – Finale moscia e scontata. Ma Serena è la vera n.1 da 15 anni e compete con Martina Navratilova per la GOAT. L’essere sorelle ha favorito la loro crescita e longevità. Ma una maggior rivalità avrebbe accresciuto la loro competitività?

Dopo l’eccitazione della memorabile maratona vinta da Rafa Nadal su Grigor Dimitrov ieri, era inevitabile subire oggi il contraccolpo di una partita che, come quasi tutte quelle fra le sorelle Williams, si sapeva che non avrebbe potuto scatenare gli stessi entusiasmi pur essendo una finale “storica” – fra virgolette…- perché disputata 19 anni dopo il loro primo duello qui a Melbourne e perché ha comunque portato nella casa della stessa famiglia il trentesimo Slam. Il 23mo per Serena, che si lascia alle spalle Steffi Graf e ora tallona più che mai Margaret Court che dei suoi 24 ne ha vinti ben 11 in Australia, prima e dopo l’era Open, quando ancora poche giocatrici affrontava la trasferta australiana. Questa volta, in questo torneo pazzo e imprevedibile come pochi, ha vinto la grande favorita, Serena Williams, 6-4 6-4, ciascun set di 41 minuti, ciascun set deciso in pratica dal break subito da Venus nel settimo game (quello che i vecchi cronisti del tennis, quando ancora non esisteva il tiebreak, chiamavano “the crucial game”). Serena torna lassù dove avrebbe dovute stare sempre, senza interruzioni, da 15 anni: sul trono del tennis. N.1 del mondo perché è la più forte di tutte se sta bene, se non ha problemi fisici e/o di sovrappeso. Più forte di tutte per meriti propri, ma un pochino anche per demeriti altrui. Infatti non esistono vere alternative. Lo scorso anno la Kerber le ha strappato lo scettro, grazie alle vittorie qui e a New York, ma insomma non è che a 28 anni si diventa improvvisamente regine del tennis se non si aprono varchi come il Mar Rosso davanti a Mosè. L’anno scorso è scomparsa Maria Sharapova dal lotto delle competitors, ma si sa che la russa dal 2004 contro Serena ha sempre fatto soltanto figuracce. Tutte le altre non sono cresciute come ci si attendeva, Radwanska, Pliskova, Muguruza (più che Cibulkova il cui trionfo nel Masters di Singapore a mio avviso ha dimostrato la crisi del tennis femminile) e così Serena avrebbe dovuto dominare anno dopo anno come ha fatto in alcuni anni quando ha vinto 3 Slam su quattro e quando ha fatto il Serena Slam – come anche Djokovic – vincendo quattro Slam di fila ma non nello stesso anno.

Venus ha già fatto un miracolo ad arrivare dove è arrivata. Ha approfittato di un tabellone estremamente favorevole. Che si è aperto ogni giorno di più. N.13 del seeding Venus non ha battuto che una sola testa di serie, e bassa per di più, la n.24 Pavlyuchenkova, e in semifinale l’outsider Coco Vandeweghe, n.34 WTA. Sui 22 Slam di Steffi restavano alcune perplessità dovute all’accoltellamento patito da Monica Seles che forse qualcuno di 5 Slam sarebbe riuscita a strapparglieli, dopo che era chiaramente riuscita a prenderle le misure perché i suoi fondamentali da fondocampo erano entrambi solidi e formidabili, mentre il rovescio slice di Steffi era chiaramente il colpo più debole quando le due si trovavano a scambiare. Direi invece che sui 23 Slam di Serena proprio non ci piove. Il suo è uno dei pochi record che non può essere messo in discussione che… al contrario. Era talmente superiore a tutte le altre che avrebbe, cioè, potuto vincerne molti di più. Non accade spesso. Di solito si plaude a un record e ci si ferma lì, sottolineandone l’eccezionalità. Nel suo caso, curiosamente, si dice invece che avrebbe potuto realizzarne uno ancora molto più straordinario. È quasi ingiusto, ma è così. Riguardo alle due sorelle Williams, un fenomeno oggettivamente incredibile che trascende lo sport del tennis – non mi pare che ci sia altra disciplina sportiva molto praticata in cui due sorelle (o anche due fratelli) abbiano conquistato 30 titoli “mondiali” (tali sono gli Slam, anche se ce ne sono 4 all’anno) – e che è tanto più sorprendente, come ho già avuto modo di scrivere mille volte, perché scaturisce dal nulla: nessuno giocava a tennis in casa Williams, e i primi coach sono stati i genitori. Quasi nessun nero sceglie il tennis negli Stati Uniti e loro, senza alcuna tradizione né particolare ragione, sono venute fuori formidabili tenniste. Certamente si sono aiutate l’un l’altra. Sia ad inserirsi nel mondo dei bianchi e del tennis, sia a misurarsi fra loro che fin da bambine tiravano più forte di chiunque altra tennista, erano più atletiche, più agili, più possenti. E sono presto diventate anche tecnicamente superiori a parecchie pur sembrando autodidatte anche nell’impostazione dei colpi (che pure buoni maestri, come Rick Macci e altri, avevano certamente contribuito ad affinare).

Si discute tanto su Federer GOAT o meno, si potrebbe discuterne un po’ anche su Serena GOAT piuttosto che Martina Navratilova (lasciando perdere Suzanne Lenglen come si lascia perdere Bill Tilden). Le donne con racchetta, evidentemente, tirano meno attenzione degli uomini. Siamo un popolo di machos. Condivido l’osservazione di un lettore, Marco (che ringrazio; adorerei che i contributi dei lettori fossero più spesso motivo di ispirazione) il quale sottolinea come probabilmente sia Serena sia Venus non sarebbero arrivate ad essere ancora straordinariamente competitive, e finaliste di uno Slam, a 35 e 36 anni suonati se non avessero fatto molto cammino accanto. Si sono sempre volute bene, si sono aiutate, non è mai mancata a loro una profonda complicità, a volte si saranno forse sentite anche sole contro tutte le altre, e questa sensazione le ha fortificate anche mentalmente. È quindi giusto immaginare che la loro longevità non sarebbe stata questa. Al tempo stesso è giusto chiedersi quale meravigliosa rivalità sarebbe nata e si sarebbe sviluppata, se due incredibili atlete così talentuose non fossero state sorelle legate da un grande legame affettivo. Vi immaginate quali battaglie pazzesche avrebbero ingaggiato? A volte per essere più forti bisogna anche detestarsi un po’. Kim Clijsters e Justine Henin erano grandi amiche da piccole. Poi non lo sono state più, anche perché il coach di Justine, Carlos Rodriguez, aveva convinto Justine – che da piccola perdeva sempre con Kim – a non familiarizzare troppo con la sua amica fiamminga se un giorno voleva cominciare a batterla. Stessa cosa accadde fra Steffi Graf e Gabriela Sabatini, che avevano cominciato a giocare il doppio insieme e ad allenarsi insieme. Successe che Steffi che aveva sempre (o quasi) battuto Gabriela, cominciò improvvisamente a perderci, tre, quattro volte di fila, compreso un US Open che le bruciò parecchio. L’allenatore di Gabriela, un ex tennista brasiliano molto intelligente, Carlos Kirmayr la persuase a giocare tutto d’attacco, scendendo sempre a rete sul rovescio di Steffi che non riusciva a passare Gabriela. Non ricordo se fu suo padre Peter, o il coach di allora Peter Slozil, a suggerire a Steffi che sarebbe stato meglio mettere fine a quella partnership, a quei doppi, a sospendere quell’abitudine che aveva trasmesso alla bella argentina una maggior serenità quando la doveva affrontare. Fu divorzio e, guarda caso, Steffi ricominciò a batterla come aveva sempre fatto prima.

In conclusione le sorelle Williams, una 23 Slam, l’altra 7, sono state formidabili e ancora lo sono. E da una parte se non fossero state sorelle forse non sarebbero diventate così forti. Ma dall’altra parte… si può anche pensare che se non lo fossero state sarebbero diventate ancora più forti. Come Federer e Nadal, che si sono certo “stimolati” a vicenda. La medaglia e il rovescio della medaglia. Questa la piccola morale… suggerita anche dal fatto che sulla finale in se stessa non avrei saputo dire granché. Certo non di più di quello che ha già scritto l’ottimo Luca Baldissera.