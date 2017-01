AO, doppio: Kontinen e Peers trionfano in finale, battuti i gemelli Bryan

Kontinen e Peers, Australian Open 2017, foto da twitter.com/AustralianOpen

MELBOURNE – Henri Kontinen e John Peers, con pieno merito, vincono i loro primo titolo Slam. Due set a zero in finale a Bob e Mike Bryan, è la vittoria numero 16 nelle ultime 17 partite giocate

H.Kontinen(FIN)/J.Peers(AUS)[4] b. B.Bryan(USA)/M.Bryan 7-5 7-5

Dopo la cavalcata vincente a Parigi-Bercy, e la netta affermazione alle ATP World Tour Finals di doppio, il finlandese Henri Kontinen e l’australiano John Peers si prendono il titolo degli Australian Open 2017. Due set a zero a Bob e Mike Bryan, grande prestazione. Il periodo per il team più in forma del momento è fantastico, negli ultimi tre mesi un solo inciampo, al primo turno di Brisbane, quando furono sorpresi dalla “strana coppia” Nishikori-Thiem, 16 vittorie su 17 match.

Qui a Melbourne, un solo set perso, al secondo turno con Cabal/Farah, fino ad arrivare alla finale con i gemelli statunitensi. Il match ha visto uno scambio di break all’inizio, nel secondo e nel terzo game, perdono il servizio Bob Bryan e Kontinen, poi sul 5-6 è Mike a cedere la battuta, 7-5 per Henri e John. Secondo set quasi identico, si arriva al 5-6 senza sussulti, quando è ancora Mike a farsi sorprendere nel dodicesimo game, è uno splendido pallonetto vincente di John Peers a chiudere la finale. Peers che è il primo australiano a vincere qui a Melbourne dal 2001, quando si impose in doppio Todd Woodbridge.