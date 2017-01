Federer ad ESPN: “Ritiro? No, ma non sono più così giovane”

Roger Federer - Australian Open 2017 (foto Roberto Dell'Olivo)

Le parole di Federer durante la premiazione hanno smorzato l’entusiasmo dei suoi tifosi, ma ad ESPN Roger ha provato a spiegarne il senso

Dopo lo storico successo di Roger Federer agli Australian Open 2017 contro l’eterno rivale Rafael Nadal, il vincitore del torneo ha lasciato spazio alle varie dichiarazioni post partita. Fra queste spiccano quelle rilasciate a ESPN, in cui lo svizzero ha aggiustato il tiro, ritrattando, in parte, le parole espresse a fine match, quando durante la premiazione aveva chiuso il suo discorso affermando “Se non dovessimo rivederci l’anno prossimo, è stato fantastico“. Niente paura, perché ad ESPN Roger ha spiegato che non ha alcuna intenzione di appendere la racchetta al chiodo a fine anno: “No, ho ancora voglia di giocare, è solo che non si sa mai, non sono più tanto giovane”.