Il leggendario 18 e altri numeri da capogiro di Roger Federer

Roger Federer - Australian Open 2017 (foto Roberto Dell'Olivo)

Per Roger Federer arriva il magico n.18. La carriera leggendaria dello svizzero scandita da alcuni dei suoi numeri da capogiro

Ricordatevelo bene perché lo score di 6-4 3-6 6-1 3-6 6-3 sancisce il tanto agognato n. 18 per Roger Federer. 18esimo slam per questo signore svizzero di 35 anni e 175 giorni che, a Melbourne, il 29 gennaio 2017 – ritornando a competere dopo sei mesi di stop per infortunio – scrive una pagina di storia del tennis e dello sport ancora più grande di quelle scritte finora in carriera.

I numeri di Roger Federer li conosciamo bene, ma eccone alcuni che mettono in rilievo, ancora una volta e ancora di più, quanto straordinario e titanico sia stato il suo exploit in questo Australian Open.

Federer conquista dunque il 18esimo slam, il 5° Autralian Open (2004, 2006, 2007, 2010 e 2017). Gli altri sigilli slam sono 1 Roland-Garros (2009), 7 Wimbledon (2003-2007, 2009 e 2012) e 5 US Open (2004-2008).

È il campione major più “anziano” dopo Ken Rosewall, vittorioso in Australia nel 1972 a 37 anni.

Federer non aveva più vinto un titolo dello slam da Wimbledon 2012, cioè da 1.666 giorni, ovvero 4 anni, 6 mesi e 21 giorni. In questo lasso di tempo cade tre volte in una finale major, sempre contro Novak Djokovic: a Wimbledon 2014 e 2015 e allo US Open 2015.

Federer diventa il primo tennista della storia ad aver trionfato almeno 5 volte in tre tornei slam.

Dopo il trionfo a Melbourne, Roger ritorna tra i primi dieci del mondo. Da lunedì sarà infatti n. 10 del ranking Atp. Esce per la prima volta dalla Top 10 lo scorso novembre, dopo ben 734 settimane (oltre 14 anni!) e disputa l’edizione 2017 dell’Open d’Australia da n. 17 del mondo.

Diventa inoltre il campione slam con la classifica più bassa dalla vittoria di Gaston Gaudio (n. 44) nel 2004 al Roland Garros.

Il match con Rafa Nadal è il 12esimo confronto tra i due in un major, con lo spagnolo in vantaggio 9-3. Rafa conduce inoltre 6-3 nelle finali dei tornei maggiori.

Era da ben 10 anni che Federer non batteva Nadal in una finale dello slam, l’ultima volta è accaduto a Wimbledon nel 2007, al quinto set.

Federer disputa 28 finali major e ne perde 10: 6 contro Nadal, 3 contro Djokovic e 1 con Del Potro. Per il maiorchino si tratta della finale slam n. 21; ne ha perse 7, di cui 3 contro Federer.

Con la finale australiana, Roger Federer disputa il suo 100esimo match all’Australian Open: il bilancio è di 87 successi a fronte delle 13 sconfitte.