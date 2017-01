AO, dopo la finale: stampa australiana impazzita per Federer

MELBOURNE – The Australian dedica mezza prima pagina nazionale a Roger Federer, Herald Sun esce direttamente con un’edizione speciale

In testa al pezzo, vediamo l’edizione spaciale, con doppia pagina dedicata alla finale degli Australian Open 2017, campeggia una foto di Roger Federer, titolo “Grand Master” (Il grande Maestro), abstract “Roger Federer defeated Rafael Nadal to clinch the Australian Open in a final for the ages. The 35-year-old’s comeback victory in the five-set epic last night took the game’s greatest ever to 18 Grand Slams” (Roger Federer ha sconfitto Rafael Nadal per prendersi gli Australian Open in una finale da tramandare ai posteri. La vittoria del rientrante 35-enne in cinque epici set ieri notte ha portato il più grande di tutti i tempi a 18 Slam).

Qui sopra , la prima pagina interna, ancora Federer in foto, ribadito il titolo “Federer’s win for the ages” (La vittoria di federer da tramandare ai posteri), di spalla a sinistra “Chanp rewrites history books” (Il campione riscrive i libri di storia), in basso “18 up, but Nadal remains Roger’s one head to head blemish” (Siamo a 18, ma i confronti diretti con Nadal rimangono una piccola macchia per Roger)

Qui sopra, forse la celebrazione a mezzo stampa più significativa: questa è la prima pagina generalista di The Australian, il loro “Corriere della Sera” per intenderci, immaginate voi quando mai potrebbe succedere in Italia. Vediamo le notizie, importantissime, di politica internazionale relegate di spalla, e Roger Federer come headline principale. Sulla foto dello svizzero il titolo è “Clash of the titans: Federer fights back to edge out Nadal in five-set thriller” (Scontro di titani: Federer lotta e rimonta fino a superare Nadal in un dramma di 5 set).