ATP Ranking: Nadal e Federer iniziano la risalita

Federer vince gli Australian Open e torna in top-10. Murray allunga su Djokovic. Salgono anche Wawrinka, Nadal e Dimitrov, mentre Goffin sfiora per l’ennesima volta la top-10 senza entrarvi. Seppi risale al numero 68, Lorenzi resta numero 1 italiano davanti a Fognini.

Ritorna il ranking dopo la canonica settimana di pausa che coincide con il secondo lunedì dei tornei dello Slam. Roger Federer ha vinto gli Australian Open, Rafael Nadal ha lottato cinque set prima di arrendersi, Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov sono stati gli altri due semifinalisti. Questi quattro hanno mosso in modo significativo la propria classifica, ma sono molti i cambiamenti importanti. Non perdiamoci in parole, andiamo diretti al sodo.

La top-10: salgono Wawrinka, Nadal e Federer



1] Murray 11,540

2] Djokovic 9,825

3] Wawrinka 5,695 (+1)

4] Raonic 4,930 (-1)

5] Nishikori 4,830

6] Nadal 4,385 (+3)

7] Cilic 3,560

8] Thiem 3,505

9] Monfils 3,445 (-3)

10] Federer 3,260 (+7)

Ecco gli spunti più interessanti:



– Murray allunga su Djokovic, ora ha 1,715 punti di vantaggio;

– Wawrinka torna numero 3, Nadal risale al 6 e Federer rientra in top-10;

– Calano Raonic e Monfils, esce dalla top-10 Berdych (12);

– Goffin non riesce ad entrare neppure in questa occasione (11);

Calcoli alla mano, Murray resterà numero 1 quasi certamente fino ad Aprile. Questa settimana è la 13esima in vetta per Murray, che così supera Becker (12), aggancia Roddick (13) ed ora punta Wilander (20 settimane), che occupa il 15esimo posto di questa speciale classifica.

Altri movimenti importanti nella top-100



Tanti, tantissime novità come sempre dopo uno Slam. Abbiamo deciso di riassumere le più importanti:

– Dimitrov sale di 2 posizioni ed ora è 13;

– Salgono gli Zverev: Alexander è 22 (+2), Mischa è 35 (+15, best ranking);

– Best ranking anche per Carreno Busta (26, +5), bene anche Querrey (27, +5);

– Continua a salire Evans, ora 45 (+6);

– Balzi importanti per Darcis (+13, ora 58), Thompson (+11, ora 65), Young (+11, ora 74), Nishioka (+14, ora 85), Dutra Silva (+10, ora 90) e Tiafoe (97, nuovo best ranking, +11);

– Grande balzo anche per Chung, che vince il Challenger di Maui e risale di 32 posizioni (73);

– La sorpresa Istomin torna in top-100, guadagna ben 37 posizioni ed ora è 80.

Cadono pesantemente: Kuznetsov (55, -10), Bagnis (79, -14), Youzhny (91, -21) e Garcia-Lopez (94, -20). Escono dalla top-100 Herbert (101, -28), Berankis (102, -5), Giraldo (103, -12), Millman 106, -22), G.Melzer (109, -22). Benissimo invece il giovane Rublev, ora a best ranking (121, balzo di oltre 30 posizioni)

Gli italiani: Seppi guadagna 21 posizioni



Lorenzi resta numero 1 italiano (43), con 62 punti di vantaggio su Fognini (48), entrambi stabili. Sale invece Seppi, che torna al 68, +21 per lui. Ecco la top 10 italiana:

1] Lorenzi (43)

2] Fognini (48)

3] Seppi (68)

4] Giannessi (124)

5] Fabbiano (131)

6] Vanni (149)

7] Napolitano (172)

8] Gaio (178)

9] Cecchinato (190)

10] Donati (216)

Segnaliamo soprattutto i 10 posti guadagnati da Fabbiano grazie alle qualificazioni agli Australian Open. Anche Vanni guadagna qualcosa (+8) e rientra tra i primi 150.

La Next-Gen: Medvedev comanda la Race to Milan, solo quarto A.Zverev

Quest’anno dobbiamo tenere un occhio puntato sui migliori talenti nati dopo il 1995. I migliori sette accederanno alle Next-Gen Finals, che si disputeranno a Milano prima delle ATP Finals (Londra). L’ottavo posto sarà dedicato ad una wild card.

1] Medvedev 160

2] Chung 157

3] Rublev 130

4] A.Zverev 90

5] Escobedo 82

6] Rubin 78

7] De Minaur 77

8] Tiafoe 76

9] Bublik 73

10] Khachanov 65

Race to London: Roger in testa, Rafa secondo, Andy e Nole fuori dagli otto.

Classifica ovviamente provvisoria e dominata dai risultati degli Australian Open,ma è comunque la classifica di Gennaio.

1] Federer 2,000

2] Nadal 1,245

3] Dimitrov 970

4] Wawrinka 810

5] Raonic 450

6] Bautista Agut 430

7] Tsonga 405

8] M.Zverev 400

9] Goffin 380

10] Sock 340

11] Evans 337

12] Murray 330

12] Nishikori 330

14] Djokovic 295

14] Muller 295

16] Thiem 270

Federer è già quasi qualificato alle Finals. Avendo vinto uno Slam, gli basterà esser classificato tra l’ottava e la ventesima posizione a fine Race, a patto che non vi sia un altro vincitore Slam classificato tra ottava e ventesima posizione e davanti a Federer stesso. Nel 2016, avere 2,000 punti prima delle Finals, significava esser classificati al 18esimo posto. Diciamo che Roger è giù “quasi” certo di andare alle Finals per l’ennesima volta in carriera dopo la pausa forzata del 2016.