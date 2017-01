Camila Giorgi squalificata dalla FIT per 9 mesi

La giocatrice di Macerata non aveva risposto alla convocazione per la sfida di Fed Cup contro la Spagna ad Aprile scorso. Per lei anche 30.000 euro di multa

Il Tribunale Federale ha squalificato Camila Giorgi per nove mesi in seguito alla decisione di non rispondere alla convocazione per il match di Fed Cup fra Spagna e Italia dell’aprile scorso. Alla giocatrice è stata inoltre comminata una multa di 30.000 euro. Giorgi non potrà dunque prendere parte ad attività nazionali che si svolgano sotto l’egida della Fit, inclusa anche la possibilità di ricevere una wild-card per gli Internazionali d’Italia a cui comunque la giocatrice avrebbe già deciso di non partecipare stando alle parole del padre Sergio.

Esiste il precedente di Simone Bolelli, che nel 2008 rifiutò di rispondere alla convocazione per Italia-Lettonia, al quale fu comminata una pena riabilitativa. In seguito il bolognese è tornato a giocare per la squadra azzurra.