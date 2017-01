Forfait Davis per Goffin: salta la Germania

L’annuncio del tennista belga ai microfoni dell’emittente belga RBTF: niente primo turno di coppa Davis contro la Germania

“La decisione di saltare la sfida che sta per arrivare non è stata facile. Io devo però prima di tutto ascoltare attentamente il mio fisico e prendermi il riposo necessario in funzione del resto della stagione, che è ancora molto lunga”. Con queste parole David Goffin ha annunciato all’emittente radio televisiva belga RBTF che non prenderà parte alla trasferta della nazionale belga per il primo turno di Davis contro la Germania a Francoforte.

Il tennista belga, reduce dai quarti di finale all’AO contro Grigor Dimitrov, ha poi avuto parole per la squadra e il difficile impegno a cui è chiamata: “Vorrei ringraziare tutta la squadra per la comprensione e augurargli di ottenere un grande successo. Credo che abbiamo la possibilità di fare un colpo a sorpresa, nella stessa maniera in cui siamo stati capaci in passato. Io sarò il loro tifoso più agguerrito e non vedo l’ora di essere di nuovo parte della squadra quando ricapiterà l’occasione”.

Con la nazionale belga Goffin è stato protagonista due anni fa della sorprendente cavalcata che ha portato i diavoli rossi in finale – dopo aver battuto Svizzera, Canada e Argentina – contro la Gran Bretagna, persa per 3-1 sul rosso della Flanders Expo Arena di Gand.