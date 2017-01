Federer rassicura i tifosi: “Voglio giocare almeno altri due anni”

Durante la cerimonia ufficiale della consegna del trofeo Roger ha “sfamato” giornalisti e tifosi. “Melbourne? Tornerò anche l’anno prossimo”. Rientrerà in campo a Dubai. E Roma?

Slam numero 18, quinto Australian Open in bacheca, posizione 10 nel ranking. Il 2017 tennistico di Roger Federer si è aperto sotto il segno della leggenda ma una battuta lanciata al termine della vittoriosa finale contro Nadal aveva lasciato attonita la Rod Laver Arena: “Spero di rivedervi anche il prossimo anno, se non sarà così sarà stato comunque bellissimo“. Poche sillabe che avevano già fatto il giro del mondo con la stessa velocità della notizia della conquista del trofeo.

Dopo una notte di festeggiamenti – “Sono tornato all’alba, è stato un po’ strano quando ho svegliato i bimbi. Bello vedere il sole sorgere su Melbourne: è stata una lunga notte, molto divertente, alla fine di un giorno speciale, alla fine di un paio di settimane speciali” – Roger Federer ha prontamente corretto il tiro. Durante la consegna ufficiale del trofeo il campione di Basilea ha spiegato ai giornalisti presenti che il suo proposito di ritirarsi non è affatto vicino. “L’obiettivo è tornare a giocare questo torneo nel 2017. E’ dal ’98 che non mi perdo un edizione dell’Australian Open ed adoro giocare qui. Se mi sono fermato 6 mesi è perché spero di poter giocare almeno altri due anni“. Il capannello attorno a Roger ha visibilmente tirato un sospiro di sollievo, e con loro un po’ tutto l’universo tennistico che si era fermato in attesa dopo le dichiarazioni post-partita.

Federer si è anche espresso sui suoi obiettivi per il 2017: “Ora mi prenderò una settimana di stop per riposarmi, poi tornerò in campo per essere pronto per il torneo di Dubai fra tre settimane. Poi ci sarà Indian Wells, Miami dopo di che non ho scelto gli impegni sulla terra rossa ma farò certamente qualche torneo dopo Indian Wells. Poi mi concentrerà sull’erba: giocherò a Stoccarda e Halle per preparare Wimbledon, so di avere più chance in quello Slam rispetto al Roland Garros. Ora però fatemi godere questo trionfo“. Per noi italiani, insomma, le speranze di vederlo in campo a Roma esistono.