Si interrompe la collaborazione tra Ana Konjuh e Goran Prpic

Ana Konjuh - Us Open 2016 (foto di Roberto Dell'Olivo)

Nonostante i risultati incoraggianti di inizio stagione, Ana Konjuh chiude la collaborazione con Goran Prpic

Fulmine a ciel sereno in casa Croazia. Nonostante i risultati incoraggianti di inizio stagione, Goran Prpic non è più l’allenatore di Ana Konjuh. Il sodalizio era iniziato da poco, alla fine del 2016, dopo che la 19enne croata di Dubrovnik, attualmente n. 39 del ranking, a novembre aveva interrotto la collaborazione con Jelena Kostanic-Tosic. Sotto la guida di Prpic, ex capitano di Coppa Davis e Fed Cup e che, in passato, era giunto ai quarti di finale al Roland Garros e all’Australian Open, Ana aveva iniziato la stagione approdando in finale ad Auckland.

La notizia è stata comunicata dalla Konjuh sul suo sito ufficiale, in cui si fa sapere che il prossimo allenatore verrà reso noto prossimamente.