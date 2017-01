“Diamante”, “dio vivente”, “signore del tempo”: Roger Federer nella stampa francese

“Eterno come un diamante”, “dio vivente”… la mitica impresa di Roger Federer commentata dalla stampa francese

Come tutta la stampa mondiale, anche l’Equipe – il più celebre quotidiano sportivo francese – riserva un inserto speciale alla magica impresa di Roger Federer. Tuttavia, nonostante Roger abbia compiuto l’impresa delle imprese, non gli è stata riservata interamente la prima pagina; il campionissimo svizzero la deve condividere con il team transalpino di Handball. Lo sappiamo, i francesi sono fierissimi delle imprese di casa e, il sesto sigillo mondiale dei “Bleus” ottenuto ieri contro la Norvegia nel campionato del mondo, non poteva non essere protagonista sulla prima pagina del celebre quotidiano. Roger Federer, le “gigantesque“, sebbene in posizione più discreta, la condivide dunque con i ragazzi della pallamano, tutti insieme “maître du temps” (dominatori del tempo):

All’interno dell’Equipe viene poi dato ampio spazio al campione dell’Australian Open 2017, celebrato come un “diamante”, “eterno” e un “dio vivente”.

L’Equipe riporta inoltre un intervento di Mats Wilander che definisce il match di Federer “perfetto dal punto di vista tattico” e che celebra il rovescio perfetto e devastante messo in campo dallo svizzero in finale e nel corso di tutto il torneo.

E poi le tappe salienti del percorso da favola del campionissimo. L’inserto del quotidiano francese dedicato a Federer si chiude con un “Best of”, passando in rassegna le vittorie, le date e le fasi più celebri che hanno segnato la carriera del campionissimo elvetico.