WTA Ranking: Serena Williams n.1 e 310 settimane al vertice

Serena Williams - Australian Open 2017 (foto Roberto Dell'Olivo)

Serena Williams torna regina della WTA. Poteva riuscirci solo vincendo a Melbourne e lo ha fatto. Ma sarà un regno di lunga durata o Angelique Kerber potrà riprendersi lo scettro?

Serena Williams si riappropria del n.1 della classifica, con un vantaggio su Angelique Kerber di 665 punti. Il regno della tedesca è durato 20 settimane, come quello di Kim Clijsters (non consecutive, però), ed è a una sola settimana dalla coppia Sharapova/Austin. Serena invece sale a quota 310, con la concreta possibilità di avvicinarsi alle 332 settimane di Martina Navratilova o di superarle, se riuscisse a restare in vetta fino al 10 luglio prossimo. Ha qualche chance? Sì, ma dovrà guardarsi le spalle da Kerber, mentre Pliskova sembra per ora tagliata fuori dalla corsa.

Williams dovrà confermare risultati dell’anno scorso: purtroppo questo è il destino di una come lei che gioca pochissimi tornei e li vince praticamente quasi tutti. Non ha reti di salvataggio. Infatti da oggi fino a Wimbledon escluso (il 10 luglio cade a metà dei Championships e i 2000 punti della vittoria del 2016 le saranno scalati a partire da lunedì 17) escono all’americana 2970 punti, tra cui spiccano i 900 di Roma, i 1300 del Roland Garros e i 650 di Indian Wells. A Kerber scadono invece solo 1170 punti, dei quali poco meno della metà sono rappresentati dai 470 di Stoccarda, mentre a Parigi è uscita la primo turno. Facendo due rapidi conti, se la tedesca dovesse confermare i risultati dell’anno scorso dopo gli Australian Open e Serena sostituisse la finale a Indian Wells e la vittoria a Roma con due semifinali, Williams sarebbe dietro a Kerber dopo gli Internazionali di Italia e lo resterebbe anche se ritornasse in finale a Parigi e lei uscisse al primo turno. Pliskova, invece, dista più di 2500 punti e in più avrà da fronteggiare l’uscita di 1270 punti complessivi. Per ora, come dicevamo, dovrà accontentarsi del n.3 del ranking.

Nella top ten, scende di tre posti Radwanska (n.6), che sembra essere entrata in una delle fasi calanti che hanno contraddistinto la sua carriera, mentre è da tenere d’occhio Konta, benché oggi sia in discesa di una posizione. La britannica ha confermato, con i quarti a Melbourne, di meritare lo status di top10 ma può ambire alla top5. Fino Wimbledon incluso difende solo 610 punti e tutte le atlete che ora le stanno davanti hanno delle cambiali pesanti in scadenza: sarà tra le prime 5 già dopo i Championships?

Nella top 20, registriamo i 6 posti in più di Venus Williams (n.11) e i 5 in meno di Azarenka (n.19). Entra per la prima volta in carriera nelle venti Coco Vandeweghe (+15, n.20). L’ingresso dell’americana estromette Roberta Vinci, che si assesta la n.21 del ranking.

Sono tanti gli scossoni anche al di fuori della top20: il balzo più clamoroso è di Lucic-Baroni che risale 50 posizioni e raggiunge il n.29, ma anche Pavlyuchenkova guadagna posti (+5, n.22), così come Cirstea (+19, n.59), Duan (+17, n.70) e Brady (+38, n.78). Tra le atlete in forte discesa spiccano i nomi di Bencic (-21, n.80), Lisicki (-7, n.105), Shvedova 8-16, n.45) Mladenovic (-7, n.51) e Osaka (-8, n.56).

Pos. Giocatrice Punti Tornei Diff. fine 2016 Diff. dal 16/01/17 1 Williams, Serena 7780 16 1 1 2 Kerber, Angelique 7115 21 -1 -1 3 Pliskova, Karolina 5270 22 3 2 4 Halep, Simona 5073 18 0 0 5 Cibulkova, Dominika 4985 23 0 1 6 Radwanska, Agnieszka 4915 21 -3 -3 7 Muguruza, Garbiñe 4720 20 0 0 8 Kuznetsova, Svetlana 3915 21 1 2 9 Keys, Madison 3897 16 -1 -1 10 Konta, Johanna 3705 23 0 -1 11 Williams, Venus 3530 17 6 6 12 Kvitova, Petra 3415 21 -1 -1 13 Svitolina, Elina 2955 22 1 0 14 Suárez Navarro, Carla 2625 21 -2 -2 15 Bacsinszky, Timea 2407 17 0 0 16 Vesnina, Elena 2357 21 0 2 17 Strycova, Barbora 2295 22 3 -1 18 Wozniacki, Caroline 2295 23 1 2 19 Azarenka, Victoria 2161 11 -6 -5 20 Vandeweghe, Coco 2136 18 17 15

Teen Ranking

Ostapenko si appropria del n.2. Bencic è superata da Bellis. Stabili tutte le altre posizioni.

Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1997.

Pos. Giocatrice Anno Class. WTA Diff. dal 16/01/17 1 Kasatkina, Daria 1997 27 0 2 Ostapenko, Jelena 1997 33 1 3 Konjuh, Ana 1997 39 -1 4 Osaka, Naomi 1997 56 0 5 Bellis, Catherine 1999 72 1 6 Bencic, Belinda 1997 80 -1 7 Vikhlyantseva, Natalia 1997 115 0 8 Sabalenka, Aryna 1998 142 0 9 Jorovic, Ivana 1997 147 0 10 Galfi, Dalma 1998 151 0

Nation Ranking

L’Italia sale fino all’8° posto. Gli Stati uniti comandano saldamente il ranking.

Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.

Pos. Nazione Punteggio Diff. dal 16/01/17 1 Stati Uniti 21 0 2 Repubblica Ceca 32 0 3 Russia 46 0 4 Romania 67 0 5 Germania 90 0 5 Spagna 90 1 7 Francia 120 0 8 Italia 142 2 9 Ucraina 148 -1 10 Svizzera 157 -1

Casa Italia

Da oggi non ci sono più italiane in top20. Errani rientra in top50.

Il ranking medio delle top 5 italiane è 77,2.

Pos. Giocatrice Class. WTA Diff. dal16/01/17 1 Vinci, Roberta 21 0 2 Errani, Sara 47 0 3 Giorgi, Camila 74 0 4 Schiavone, Francesca 100 0 5 Knapp, Karin 144 0 6 Paolini, Jasmine 213 0 7 Trevisan, Martina 231 0 8 Pieri, Jessica 281 0 9 Grymalska, Anastasia 304 0 10 Rosatello, Camilla 335 0 11 Brescia, Georgia 338 0 12 Di Giuseppe, Martina 349 0 13 Ferrando, Cristiana 354 0 14 Gatto-Monticone, Giulia 355 0 15 Giovine, Claudia 370 0 16 Burnett, Nastassja 413 1 17 Caregaro, Martina 421 1 18 Moratelli, Angelica 457 -2 19 Chiesa, Deborah 467 1 20 Matteucci, Alice 475 –

LE TOP 50

Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei

[2] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 7780 16

[1] 2 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 7115 21

[5] 3 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 5270 22

[4] 4 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 5073 18

[6] 5 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 4985 23

[3] 6 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 4915 21

[7] 7 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 4720 20

[10] 8 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 3915 21

[8] 9 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 3897 16

[9] 10 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 3705 23

[17] 11 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 3530 17

[11] 12 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 3415 21

[13] 13 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 2955 22

[12] 14 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 2625 21

[15] 15 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 2407 17

[18] 16 Vesnina, Elena Russia 01 Aug 1986 2357 21

[16] 17 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 2295 22

[20] 18 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 2295 23

[14] 19 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 2161 11

[35] 20 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 2136 18

[19] 21 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 2090 23

[27] 22 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 2040 23

[21] 23 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 2016 21

[22] 24 Bertens, Kiki Netherlands 10 Dec 1991 1956 22

[24] 25 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 1885 25

[26] 26 Gavrilova, Daria Australia 05 Mar 1994 1665 21

[25] 27 Kasatkina, Daria Russia 07 May 1997 1580 21

[29] 28 Begu, Irina-Camelia Romania 26 Aug 1990 1562 22

[79] 29 Lucic-Baroni, Mirjana Croatia 09 Mar 1982 1556 22

[28] 30 Babos, Timea Hungary 10 May 1993 1485 27

[23] 31 Zhang, Shuai China 21 Jan 1989 1485 24

[33] 32 Sevastova, Anastasija Latvia 13 Apr 1990 1445 27

[38] 33 Ostapenko, Jelena Latvia 08 Jun 1997 1425 26

[31] 34 Putintseva, Yulia Kazakhstan 07 Jan 1995 1390 27

[32] 35 Niculescu, Monica Romania 25 Sep 1987 1390 22

[30] 36 Siegemund, Laura Germany 04 Mar 1988 1382 23

[34] 37 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 1377 20

[42] 38 Riske, Alison United States 03 Jul 1990 1367 26

[36] 39 Konjuh, Ana Croatia 27 Dec 1997 1351 24

[37] 40 Siniakova, Katerina Czech Republic 10 May 1996 1343 25

[41] 41 Doi, Misaki Japan 29 Apr 1991 1270 27

[40] 42 McHale, Christina United States 11 May 1992 1250 24

[47] 43 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 1245 24

[43] 44 Cornet, Alizé France 22 Jan 1990 1242 22

[39] 45 Shvedova, Yaroslava Kazakhstan 12 Sep 1987 1224 21

[46] 46 Puig, Monica Puerto Rico 27 Sep 1993 1155 25

[53] 47 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 1145 23

[52] 48 Rogers, Shelby United States 13 Oct 1992 1138 23

[54] 49 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 1135 21

[49] 50 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1127 13

LA RACE

Legenda: trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei

[-] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 2030 2

[136] 2 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 1330 2

[1] 3 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 1010 3

[2] 4 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 900 2

[82] 5 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 835 2

[97] 6 Lucic-Baroni, Mirjana Croatia 09 Mar 1982 823 3

[15] 7 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 615 2

[44] 8 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 531 3

[9] 9 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 485 3

[3] 10 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 435 3

[4] 11 Cornet, Alizé France 22 Jan 1990 432 3

[23] 12 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 395 3

[6] 13 Zhang, Shuai China 21 Jan 1989 361 5

[59] 14 Barthel, Mona Germany 11 Jul 1990 355 5

[44] 15 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 341 3

[14] 16 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 316 3

[15] 17 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 315 2

[17] 18 Riske, Alison United States 03 Jul 1990 310 2

[5] 19 Mertens, Elise Belgium 17 Nov 1995 300 3

[242] 20 Brady, Jennifer United States 12 Apr 1995 295 4