WTA Taipei: Avanti Rogers e Sevastova, problemi fisici per Cirstea

Vittorie agevoli per l’americana e la lettone, faticano più del previsto Doi e Siniakova; Cirstea si ritira sotto di un set contro Ozaki

Nemmeno il tempo di riprendersi da un incredibile e nostalgico Australian Open, che si torna subito in campo nel circuito WTA; dall’Oceania ci si sposta in Asia, nella capitale di Taiwan, Taipei. Il torneo lo scorso anno si giocò nell’altra città più importante della nazione, Kaohsiung e se lo aggiudicò Venus Williams.

Apre il programma in questa prima giornata la finalista del 2016, Misaki Doi, testa di serie n.6 impegnata nel derby nipponico contro Nao Hobino, numero 102 delle classifiche mondiali; parte meglio Doi, strappa il servizio due volte alla sua avversaria lasciandole i bricioli nei suoi turni di battuta; nel secondo però la sua connazionale reagisce e si aggiudica a sua volta agevolmente il secondo parziale. Terzo set molto combattuto con tanti break da una parte e dall’altra ma alla fine la spunta di un’incollatura Misaki Doi, che strappa il biglietto per il secondo turno dove affronterà un’altra giapponese, Risa Ozaki.

Proprio Ozaki ha sfruttato il ritiro della sempre più sfortunata Sorana Cirstea. La rumena, dopo un ottimo ottavo di finale all’Australian Open, fermata da Muguruza, era in cerca di continuità di risultati anche in tornei meno importanti per ricostruirsi una classifica dignitosa; tuttavia sul punteggio di 7-6 3-2 in favore della giapponese, Cirstea ha alzato bandiera bianca a causa di un problema al polso sinistro.

Vittoria in due set per Shelby Rogers, testa di serie n.7 e protagonista due settimane fa dell’eliminazione a sorpresa di Simona Halep nello slam australiano; la sua avversaria era la wild card Ya-Hsuan Lee, numero 256 delle classifiche mondiali; la palla dell’americana andava ad una velocità di crociera troppo alta per la giocatrice di casa, che tuttavia non ha sfigurato, perdendo con un dignitoso 6-3 6-4 in poco più di un’ora di gioco. L’americana se la vedrà ora contro la tunisina Ons Jabeur, vincitrice a sorpresa in 3 set contro la più quotata Nicole Gibbs.

Passa il primo turno comodamente Anastasija Sevastova, quarta favorita del torneo, impegnata contro la qualificata giapponese Miyu Kato; nel primo parziale non c’è storia con la lettone che non lascia nemmeno un game alla sua avversaria; nel secondo Kato riesce a dare filo da torcere a Sevastova ma il risultato non è mai in discussione; il prossimo ostacolo sarà sicuramente più duro per la numero 32 del mondo contro la vincente dell’incontro tra Krunic e Safarova.

Il match della giornata è sicuramente quello tra Katerina Siniakova (tds n.5) e Galina Voskoboeva, ex numero 42 delle classifiche mondiali, attualmente alla posizione 263 a causa di un grave problema al piede che l’ha costretta a stare ferma ai box per più di un anno. La ventenne ceca, vincitrice in questo 2017 già di un torneo suda le proverbiali sette camicie prima di avere la meglio della sua coriacea avversaria; la kazaka vince in lotta il primo set, si crea molte occasioni anche nel secondo parziale, ma alla lunga la maggiore freschezza di Siniakova si fa sentire; Voskoboeva resiste fino al 2-2 del terzo quando è costretta ad incassare 4 game consecutivi che le costano la partita. La prossima avversaria per la ceca sarà la vincente del derby cinese tra Saisai Zheng e Shuai Peng. Nell’altro match più combattuto di giornata, Mandy Minella la spunta 6-4 al terzo contro la slovacca Jana Cepelova in oltre 2 ore di lotta.

Domani entrano in campo le big con l’esordio di Svitolina, Stosur, Garcia e della nostra connazionale Francesca Schiavone, impegnata contro la qualificata Jakupovic.

Risultati:

[7] S. Rogers b. [W] Y. Lee 6-3 6-4

[6] M. Doi b. N. Hibino 6-2 2-6 6-4

[Q] O. Jabeur b. N. Gibbs 6-4 4-6 6-1

M. Minella b. J. Cepelova 1-6 7-6(2) 6-4

R. Ozaki b. S. Cirstea 7-6(3) 3-2 rit.

[4] A. Sevastova b. [Q] M. Kato 6-0 6-4

[5] K. Siniakova b. G. Voskoboeva 5-7 6-4 6-2