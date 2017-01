Del Potro giocherà l’ATP 250 di Estoril

Il tennista argentino, ancora fermo ai box per recuperare la forma fisica migliore, dice sì agli organizzatori del torneo portoghese

Juan Martin del Potro ha trovato un modo per far sorridere i suoi tifosi, specie quelli residenti sulle sponde europee dell’Oceano Atlantico. Sarà al via dell’ATP 250 di Estoril, in programma dal giorno 1 maggio. Il nome dell’argentino compare due volte consecutive nell’albo d’oro del torneo portoghese: nel 2011 battè in finale Verdasco, nel 2012 il francese Gasquet.

TEMOS @delpotrojuan no Millennium Estoril Open 2017!!! Entre 29 Abr a 7 Maio nos courts do Clube Ténis do Estoril! #Temosjogo pic.twitter.com/ncKsRi016X — Estoril Open (@EstorilOpen) January 31, 2017