Kei Nishikori stravolge il suo calendario, giocherà i tornei sudamericani su terra

A distanza di cinque anni, il giapponese torna a giocare sul rosso di Buenos Aires e Rio de Janeiro. Non difenderà il titolo a Memphis

Il giapponese Kei Nishikori cambia totalmente il suo calendario nella stagione 2017, abbandonando il torneo di Memphis (vinto nelle ultime quattro edizioni) e quello di Acapulco per giocare la stagione sulla terra rossa sudamericana. Nel dettaglio il nipponico scenderà in campo nei tornei di Buenos Aires, dal 13 al 19 febbraio, e Rio de Janeiro, dal 20 al 26 dello stesso mese. Due appuntamenti molto impegnativi non solo per la superficie ma anche per le condizioni nelle quali si scende in campo: gran caldo e altissima percentuale di umidità.

Cinque anni fa, nel 2012, Kei fece la stessa scelta di calendario. A Buenos Aires perse da Wawrinka nei quarti (lo svizzero all’epoca n.26 del ranking) mentre ad Acapulco, che in quegli anni si giocava su terra, uscì al secondo turno. Una decisione che non portò dunque tanti frutti all’attuale numero cinque del mondo anche se, a onor del vero, a distanza di cinque anni l’allievo di Chang è un giocatore totalmente diverso. L’unica incognita rimane però quella fisica: riuscirà Nishikori a superare le fatiche di due tornei così impegnativi e arrivare in piena forma agli appuntamenti di Indian Wells e Miami?

Ecco infine un video del giapponese mentre si allena sulla terra verde america dell‘IMG Academy: