Mondo Challenger: il futuro dice Chung, Ignatik è (lucky) loser vincente

Il 20enne sudcoreano fa già collezione di trofei Challenger, vincendo l’ottavo titolo a Maui (Hawaii). Dopo oltre quattro anni senza vittorie, il bielorusso Ignatik ritrova il successo in Bretagna a Rennes

Rennes, Francia (€85 000 + H) – Torneo più ricco della settimana, in Bretagna si è profilato un ottimo tabellone, con due top 100 transalpini – Jeremy Chardy (72 ATP) e Paul Henri Mathieu (75 ATP) – e tutte le altre teste di serie tra i primi 125 del mondo. Il lucky loser bielorusso Uladzimir Ignatik si è offerto una settimana da sogno: dopo esser stato battuto nell’ultimo turno di qualificazione, Ignatik è stato ripescato nel tabellone principale ed è arrivato in finale senza perdere un set. Nell’atto conclusivo, il bielorusso ha sconfitto in una partita al cardiopalma il 19enne russo Andrey Rublev, conclusa al tie-break del terzo set. Ignatik si aggiudica il quarto titolo in carriera, interrompendo un digiuno che durava da oltre quattro anni.

Risultato finale:

[LL] U. Ignatik b. A. Rublev 6-7(6) 6-3 7-6(5)

Maui, Stati Uniti ($75 000) – La cornice fantastica della seconda isola più grande delle Hawaii ospitava il secondo torneo della settimana, anche questo giocato sul duro. Il 20enne sudcoreano Hyeon Chung ha confermato ancora una volta l’etichetta di ‘star’ della generazione futura: partito come seconda testa di serie, Chung si è imposto senza perdere neanche un set, battendo in finale la testa di serie numero 4, un giocatore solido come il nippo-americano Daniel Taro. Grazie a questa vittoria Chung è tornato nei primi 70 del mondo, ora vicino al suo best ranking di numero 51, ottenuto nell’autunno 2015.

Risultato finale:



[2] H. Chung b. [4] D. Taro 7-6(3) 6-1

Davide Carrino