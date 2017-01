Mondo Futures: Domingues bis in Tunisia, battuto in finale Bortolotti

Marco Bortolotti (foto Cristian Locatelli)

Bortolotti rimanda il ritorno alla vittoria, in finale a Hammamet perde contro Domingues. Seconda vittoria stagionale nel doppio per gli italiani: Leonardi e Travaglia battono in finale la coppia rumena Apostol/Borza

Nussloch, Germania F3 ($25.000) – Con due tie break vinti 7-5 Mats Moraing si aggiudica la finale del Futures di Nussloch contro la testa di serie numero 1 del seeding Daniel Masur. Il tedesco classe ’92 nella parte bassa del tabellone si è riuscito a evitare gli avversari più pericolosi come Laurynas Grigelis (tds numero 2) ed Eduardo Struvay (tds numero 3), eliminati prematuramente, e ha avuto qualche problema solo nella semifinale contro Alexey Vatutin (tds numero 5) che ha battuto in tre set 6-4 3-6 6-4.

Risultato finale:

M. Moraing b. [WC/1] D. Masur 7-6(5) 7-6(5)

Aktobe, Kazakistan F1 ($25.000) – Anche il primo Futures kazako si decide con due tie break. A vincerli è il ventiduenne ceco Vaclav Safranek, quinta testa di serie del torneo, contro il numero 2 del tabellone Vladyslav Manafov. batte con il punteggio di 7-6(5) 7-6(2). Safranek che in semifinale ha eliminato anche la testa di serie numero 1 Lorenzo Giustino, in un match che ha visto giocarsi ben tre tie break, 7-6(5) 6-7(9) 7-6(3) il punteggio.

Risultato finale:

[5] V. Safranek b. [2] V. Manafov 7-6(5) 7-6(2)

Sharm el Sheikh, F2 Egitto ($15.000) – Al secondo tentativo stagionale Romain Barbosa vince il suo primo Futures della stagione. In finale il belga partito testa di serie numero 7 ha faticato solamente nel primo set, vinto al tie brek 7-1, per avere la meglio sul francese Jules Okala. Quest’ultimo autore dell’eliminazione in semifinale del numero 1 del tabellone Aldin Sektic con un netto 6-0 6-3. Perde invece la finale di doppio Riccardo Bonadio: in coppia con l’egiziano Karim-Mohamed Maamoun si arrende al super tie break 5-7 6-3 10-3 contro la coppia Hajek/Zarichanskyy.

Risultato finale:

[7] R. Barbosa b. J. Okala 7-6(1) 6-4

Veigy-Foncenex, Francia F3 ($15.000) – Primo titolo Futures di singolare per il giovane Hugo Grenier. Il classe ’96 francese vince in scioltezza 6-3 6-4 sul sintetico di Veigy-Foncenex contro il coetaneo, e testa di serie numero 2, Clement Geens. Il belga nell’incontro precedente aveva eliminato in tre set Lorenzo Frigerio (tds numero 6) con il punteggio di 7-5 4-6 6-1.

Risultato finale:

[8] H. Grenier b. [2] C. Geens 6-3 6-4

Manacor, Spagna F2 ($15.000) – Persa la finale della scorsa settimana, Ricardo Ojeda Lara si prende il Futures di Manacor vincendo in finale contro l’argentino Pedro Cachin con il punteggio di 6-4 6-3. Nel doppio seconda vittoria stagionale per i colori azzurri: Filippo Leonardi e Stefano Travaglia non perdono un set nei quattro incontri disputati e in finale battono la coppia rumena Apostol/Borza 6-3 6-2. Per Travaglia è il decimo titolo di doppio tra Challenger e Futures, per Leonardi invece si tratta del quarto Futures in carriera.

Risultato finale:

[2] R. Ojeda Lara b. P. Cachin 6-4 6-3

Hammamet, Tunisia F3 ($15.000) – Sconfitta in finale per Marco Bortolotti in Tunisia. Il tennista di Guastalla, a secco di vittorie nei Futures dal 2015, si è dovuto arrendere all’ottima forma di Joao Domingues che bissa il successo della scorsa settimana sempre a Hammamet vincendo in tre set 6-4 3-6 6-1. Male gli altri italiani in tabellone, nessuno tra Riccardo Ghedin, Jacopo Berrettini, Cristian Carli, Francesco Ferrari, Fabrizio Ornago e Francesco Salviato sono riusciti a superare il primo turno.

Risultato finale:

[4] J. Domingues b. [Q] [8] M. Bortolotti 6-4 3-6 6-1

Antalya, Turchia F3 ($15.000) – Altra finale amara per Tallon Griekspoor ad Antalya. L’olandese questa volta cede in finale al padrone di casa Cem Ilken per ritiro dopo aver perso il primo set 6-4 e sotto 1-0 nel secondo parziale. Il ventunenne turco torna così a vincere un singolare dopo i primo Futures nel 2014, battendo tra gli altri Marc Sieber (tds numero 2) con il punteggio di 7-6(2) 6-4.

Risultato finale:

[6] C. Ilken b. [5] T. Griekspoor 6-4 1-0 rit.

Weston, Stati Uniti F5 ($15.000) – Sulla terra di Weston affermazione al primo tentativo stagionale per il boliviano Hugo Dellien. Il classe ’93 è riuscito a imporsi partendo dalle qualificazioni e battendo, tra gli altri, il numero 3 del mondo juniors Felix Auger-Aliassime per 6-4 6-1. In finale Dellien ha avuto la meglio su Dominik Koepfer con il punteggio di 6-2 7-5.

Risultato finale:

[Q] H. Dellien b. D. Koepfer 6-2 7-5