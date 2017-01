WTA San Pietroburgo: Vinci batte Babos al fotofinish

Roberta Vinci, campionessa in carica, supera al terzo set Timea Babos in un complicato match d’esordio. Ora la vincente di Petkovic-Begu

Esordio per la campionessa in carica del WTA di San Pietroburgo Roberta Vinci, numero 21 al mondo e tds 6 del torneo, opposta a Timea Babos, numero 30 al mondo. Le due ragazze si ritrovano sullo stesso campo, dove l’anno scorso furono protagoniste di uno dei match dei quarti di finale conclusosi al tie break del terzo set. Parte bene Roberta, portandosi sul 3 a 0 con due possibilità del doppio break, ma spreca diverse occasioni anche nei giochi successivi e l’avversaria riesce ad agganciarla sul 3 a 3. A questo punto la tarantina supera un possibile momento di difficoltà vincendo i successivi 3 giochi, aggiudicandosi il primo parziale 6-3. Secondo set che si apre con uno scambio di break, poi Babos mette in pratica i consigli ricevuti durante il coaching, diventando più aggressiva e andandosi a prendere il secondo set in modo perentorio con il punteggio di 6-3. La decisiva partita si apre all’insegna della tennista ungherese che parte forte (malgrado un recupero notevole a livello tecnico di Roberta nel primo gioco). Vinci con pazienza e variando molto il gioco riesce a rientrare nel set sul 3 a 3 e nel settimo game ha la possibilità di andare avanti di un break ma Babos annulla con una prima di servizio vincente. Nell’ottavo game la tarantina risale da 15-40 portandosi avanti 5 a 4 e mettendo pressione all’avversaria, la quale nel game successivo riesce ad annullare con un bel rovescio vincente un match point ma la nostra connazionale non demorde e si va a prendere la vittoria sul secondo match point con una splendida volée di rovescio. 6-4 al terzo per Roberta dopo 2 ore e 4 minuti. Al prossimo turno aspetta la vincente di Petkovic e Begu.

Risultati:

[6] R. Vinci b. T. Babos 6-3 3-6 6-4

J. Putintseva b. J. Larsson 6-0 1-0 rit.

[Q] A. Petkovic vs I.C. Begu

A. Cornet vs [Q] K. Flipkens

J. Ostapenko vs [Q] S. Voegele

[8] D. Kasatkina vs B. Bencic

K. Mladenovic vs [Q] E. Mertens

A. Konjuh vs M. Niculescu

Michele Trabace