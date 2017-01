WTA Taipei: Schiavone già eliminata, sul velluto le favorite

Dura appena un set il torneo di Francesca, sconfitta da una qualificata. Fuori anche Jelena Jankovic, avanti senza difficoltà le prime due teste di serie Svitolina e Stosur

Esce all’esordio nel torneo WTA international di Taipei Francesca Schiavone, sconfitta in due set dalla non irresistibile Dalila Jakupovic, numero 156 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. Da ricordare come la milanese abbia recentemente dichiarato in Australia che questa sarà la sua ultima stagione della carriera. Il primo parziale è molto combattuto; la slovena parte meglio, strappa il servizio sul 2-1 a Schiavone al terzo tentativo e sale comodamente 5-2; dall’ottavo game, i colpi “sporchi” e lavorati della leonessa cominciano a pagare, si alzano gli errori non forzati di Jakupovic e con tre game vinti di fila, Francesca impatta sul 5-5; nell’undicesimo gioco la regina di Parigi del 2010 non sfrutta una palla break che l’avrebbe portata a servire per il set; si arriva così al tie break, dove la slovena gioca nettamente meglio e chiude agevolmente per 7 punti a 2. A questo punto è tutto in discesa per Jakupovic; la slovena ritrova il tennis espresso ad inizio incontro, strappa la battuta alla milanese nel terzo game e sale agevolmente 5-3, non concedendo nemmeno una palla break; Schiavone, chiamata a servire per rimanere nel match, annulla ben 4 match point, si procura una palla del 4-5 ma non la sfrutta e alla fine è costretta ad arrendersi dopo 1 ora e 44 minuti di gioco. Per la trentaseienne italiana, terza sconfitta consecutiva al primo turno in questo 2017.

Esordio soft per Elina Svitolina e Sam Stosur, rispettivamente numero 1 e 2 del seeding; l’ucraina lascia solamente 3 giochi alla malcapitata Evgenya Rodina, numero 83 delle classifiche WTA in meno di 1 ora di gioco; prova perfetta al servizio di Svitolina che non concede nemmeno una palla break all’avversaria; al secondo turno se la vedrà contro l’esperta Lucie Hradecka, vincitrice in 3 set contro l’ucraina Kozlova. L’australiana invece, numero 23 del mondo, entrata in tabellone grazie ad un invito degli organizzatori, sconfigge per la terza volta in altrettanti incontri, la talentuosa Danka Kovinic; la montenegrina non riesce mai ad impensierire la trentaduenne di Brisbane; tutto facile fino al 6-2 5-2, quando una breve flessione di Stosur permette a Kovinic di rifarsi sotto fino al 4-5, tuttavia al cambio di campo la vincitrice dello Us Open 2011 tiene comodamente la battuta e chiude l’incontro in un’ora e venti minuti di gioco; secondo turno agevole sulla carta per Stosur contro Jakupovic.

Prova convincente anche della testa di serie numero 3, la francese Caroline Garcia che liquida in due set la sua bestia nera Martina Erakovic; nei 5 precedenti infatti, la neozelandese si era imposta per ben 4 volte; tuttavia quest’oggi la francese è apparsa nettamente superiore come testimonia il netto risultato di 6-3 6-2. Il prossimo ostacolo per Garcia sarà la lussemburghese Mandy Minella. La sorpresa più grande del primo turno è la sconfitta della ex numero 1 al mondo, Jelena Jankovic, superata, dopo una maratona di quasi tre ore, dalla giapponese Kurumi Nara. La serba si aggiudica il primo parziale al tie break; nel set successivo la giapponese strappa il servizio a Jankovic nell’undicesimo gioco e al cambio di campo mantiene a zero la battuta portando l’incontro al terzo. Jelena cala vistosamente, mentre Nara al contrario, appare ancora molto pimpante e annulla le tre palle break concesse nel sesto game; nel gioco successivo opera il break decisivo e chiude 6-4. Al secondo turno la giapponese se la vedrà contro la cinese Zhu che ha avuto la meglio in tre set di Magda Linette. Superano il primo turno anche Lucie Safarova, prossima avversaria della testa di serie n.4 Anastasija Sevastova e Peng Shuai, vincitrice del derby cinese contro Saisai Zheng.

Risultati:

[1] E. Svitolina b. E. Rodina 6-0 6-3

[Q] L. Hradecka b. K. Kozlova 7-6(3) 4-6 6-1

[3] C. Garcia b. M. Erakovic 6-3 6-2

L. Zhu b. M. Linette 6-3 5-7 6-4

K. Nara b. [8] J.Jankovic 6-7(4) 7-5 6-4

[W] L. Safarova b. [Q] A. Krunic 6-3 6-4

S. Peng b. S. Zheng 6-2 6-2

[Q] D. Jakupovic b. F. Schiavone 7-6(2) 6-3

[2] S. Stosur b. D. Kovinic 6-2 6-4

a cura di Matteo Polimanti