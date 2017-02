Anche Djokovic applaude Federer e Nadal

A Nis con i compagni di squadra serbi per la sfida di Davis contro la Russia, Nole ha parlato anche della recente sfida tra Federer e Nadal

Anche Novak Djokovic si unisce al coro unanime e rende omaggio alla partita di cui il mondo non ha ancora smesso di parlare. “La finale tra Federer e Nadal è già uno dei momenti più importanti dell’anno sportivo, questo va oltre il tennis. È una delle più grandi rivalità sportive di ogni tempo“. Il serbo si è espresso a margine della conferenza stampa che precede la sfida di Davis tra Serbia e Russia.

“Non sono sorpreso del fatto che Federer abbia vinto, è sempre tra i favoriti quando gioca al massimo ed è in forma“, ha dichiarato Nole, “ma anche Nadal ha giocato molto bene, Roger e Rafa hanno dimostrato perché sono grandi campioni, dentro e fuori dal campo”. In chiusura ancora parole di elogio per l’impresa compiuta da Federer: “Ha giocato un tennis incredibile. Non posso fare altro che congratularmi“.

Djokovic è l’unico big – o quasi – a scendere in campo in questo week-end di Coppa Davis. Al suo fianco Viktor Troicki, Dusan Lajovic e il capitano giocatore Nenad Zimonjic. Sul cemento indoor di Nis la selezione serba appare favorita contro la giovane squadra russa composta da Khachanov, Kuznetsov, Medvedev e Kravchuk.