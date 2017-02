Coppa Davis, Barazzutti-show in conferenza stampa

Foto di Sergio Llamera

Clima disteso al Parque Sarmiento di Buenos Aires dove l’Italia sfiderà l’Argentina. In sala c’è troppa luce e Barazzutti… mette gli occhiali da sole!

Le assenze di del Potro e Delbonis hanno probabilmente rasserenato il clima in casa Italia, e Barazzutti ha confermato in conferenza che l’atmosfera è molto rilassata in vista della sfida contro l’Argentina di Orsanic. Nonostante la pioggia, che ha costretto gli azzurri ad allenarsi su campi indoor.

“Siamo qui da domenica scorsa e i ragazzi si stanno allenando con grande intensità per questa sfida molto importante. Saremo sicuramente pronti per dare il meglio. Abbiamo una squadra importante, solida, che può far risultato contro qualunque avversario”. Queste le prime parole di coach Barazzutti, che durante l’incontro con la stampa si è esibito in un simpatico siparietto: abbagliato da una luce, ha indossato gli occhiali da sole e continuato a parlare con i giornalisti.

Fabio Fognini non sembra lasciarsi intenerire dalle assenze in casa Argentina: “Il fatto che non ci siano Del Potro e Delbonis per noi è un vantaggio, è chiaro. Però sappiamo bene che in Davis può accadere di tutto. Noi daremo il massimo per portare a casa la vittoria”. Una battuta anche da parte di Simone Bolelli, al rientro in Davis dopo le assenze della scorsa stagione. “Sto bene, ho fatto un’ottima preparazione invernale e sono felice di rientrare”.

Dal fronte argentino nessuna conferma sulla presenza di Diego Schwartzman. Il n.53 del ranking rimane in dubbio per un problema muscolare. Pronto a sostituirlo Renzo Olivo.