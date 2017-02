Davis: Zeballos out, pronto Berlocq. Quanti big disertano la Coppa (Crivelli)

Davis: Zeballos out, pronto Berlocq. Quanti big disertano la Coppa (Riccardo Crivelli, Gazzetta dello Sport)

L’ultimo è Horacio Zeballos, n. 72 Atp, e la notizia ci riguarda da vicino perché avrebbe dovuto incrociare le racchette contro l’Italia nel fine settimana a Buenos Aires: niente Davis per lui e Carlos Berlocq convocato al suo posto. Il mancino argentino soffre per un ginocchio ballerino dalla sconfitta in Australia contro Karlovic, ma ancora una volta il calendario della Coppa è destinato a rinfocolare le polemiche: primo turno troppo vicino allo Slam inaugurale e big che preferiscono le vacanze dopo le fatiche. L’elenco degli assenti nel primo turno che si snoda da venerdì a domenica è sterminato, a cominciare dal numero 1 Andy Murray, che lascia orfana la Gran Bretagna, vincitrice 2015 e semifinalista 2016, contro il Canada a Ottawa.

Poco male, perché i nordamericani hanno incassato all’ultimo minuto il rifiuto di Raonic, numero 4 Atp. Saltano un giro anche Nishikori (Giappone in casa con la Francia senza Tsonga e Monfils), Berdych (trasferta in Australia), Goffin e soprattutto Nadal, «troppo stanco» secondo il comunicato dei medici spagnoli, anche se la Spagna, a Osjiek, troverà una Croazia priva dei suoi tre migliori giocatori, vale a dire Cilic, Karlovic e Coric. Insomma, qualche riflessione i vertici dell’Itf dovranno dedicarsela, magari rispolverando l’idea di una formula biennale o con un gruppone a otto squadre che si giochi tutto in un mese (ottobre o novembre). Unica eccezione Djokovic (…)