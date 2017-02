Robert Federer: “Domenica dovevamo andare a sciare con Roger” [VIDEO]

Robert Federer, padre di Roger, aveva organizzato una sciata in famiglia la scorsa domenica. Per fortuna è stato costretto a rinunciarvi. Al rientro a Zurigo Federer è stato accolto da numerosi fans

Come è stato detto più volte, nessuno si sarebbe mai aspettato una finale degli Australian Open 2017 con protagonisti Roger Federer e Rafael Nadal. Ancor più inaspettato il risultato finale, talmente inimmaginabile che perfino papà Federer si aspettava di rivedere il proprio figliuolo di ritorno da Melbourne dopo la prima settimana. Tant’è che Robert Federer ha dichiarato ai microfoni di Radio Energy: “Per domenica avevamo in programma di andare a sciare a Lenzerheide con Roger”. Proprio così, il papà 70enne di uno degli atleti più famosi al mondo non avrebbe mai immaginato che Roger potesse riuscire a fare tanta strada in Australia. “Mi aspettavo di rivederlo a casa fra la fine della prima settimana di gare e l’inizio della seconda”, ha continuato Robert che ben volentieri ha rinunciato alla sciata in famiglia per assistere al trionfo di suo figlio.

Tuttavia il padre di Roger non era il solo ad aspettare con ansia il ritorno del 18 volte vincitore Slam. Infatti ad attendere Federer all’aeroporto di Zurigo c’erano tanti fans (oltre ai giornalisti) con smartphone e macchinette fotografiche pronti a immortalare il rientro a casa del vincitore degli Australian Open 2017 (di seguito il video).