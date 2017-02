WTA Taipei: delusione Garcia, avanza Safarova. Il ritorno di Jabeur

Al secondo turno del WTA International di Taipei City deludono Garcia e Rogers. Segnali di ripresa per Lucie Safarova, ai quarti anche Ons Jabeur

Nella mattinata italiana prendono il via i primi quattro incontri degli ottavi di finale del WTA International di Taipei che da quest’anno ha cambiato sede abbandonando la precedente ubicata a Kaohsiung. Risultati non particolarmente confortanti per ben tre teste di serie in campo nella giornata odierna. La prima a salutare anzitempo Taipei è la statunitense Shelby Rogers in un inedito incontro con la qualificata tunisina Ons Jabeur. Si inizia con un primo set molto equilibrato, ma è la giocatrice tunisina ad approfittare di una palla break sul 5-5 ed a portarsi in vantaggio servendo per il set. La giocatrice di Tunisi non si fa sfuggire l’occasione e dopo aver salvato una palla break chiude il primo set con il parziale di 7-5. Nel secondo set dopo un sostanziale equilibrio il momento chiave dell’incontro è una palla break sul 3-2 con la quale Ons Jabeur si invola velocemente sul 6-2. Nel secondo incontro di giornata è invece la testa di serie numero 3 Garcia a dover capitolare all’esperta lussemburghese Mandy Minella, numero 93 del ranking WTA: primo set molto equilibrato ed è la sola palla break del parziale a favore della Minella a determinare il punteggio di 6-4 nel primo set. Nel secondo set il servizio assiste molto meno la giocatrice francese con conseguenti numerosi game con una lunga serie di break e contro break. Ma è la lussemburghese a portarsi in vantaggio ed ha chiudere l’incontro alla prima palla match con il parziale di 6-4. Un risultato deludente per la francese numero 25 nel mondo nel suo esordio nel torneo di Taipei.

L’unica testa di serie a superare indenne il secondo turno nella giornata di oggi è la giapponese Misaki Doi che in un’ora e mezza si sbarazza della connazionale Risa Ozaki con il risultato di 6-4 6-3. Misaki Doi troverà ai quarti di finale la recente vincitrice del torneo di doppio all’Australian Open, Lucie Safarova. Ottima prestazione per la tennista ceca contro la testa di serie numero 6 Anastasija Sevastova, tennista lettone che stupì non poco durante gli ultimi US Open per aver ottenuto lo scalpo di giocatrici come Garbine Muguruza e Johanna Konta. Il match odierno per la ceca è invece piuttosto agevole, assistita da una ottima prima di servizio e da ben sette aces, la ceca archivia la pratica in poco più di un’ora con il parziale di 6-2 6-4 cedendo un solo turno di servizio.

Risultati:

[Q] O. Jabeur b. [7] S. Rogers 7-5 6-2

M. Minella b. [3] C. Garcia 6-4 6-4

[6] M. Doi b. R. Ozaki 6-4 6-3

[W] L. Safarova b. A. Sevastova 6-2 6-4

Sabrina Bruno