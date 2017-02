Corrado Barazzutti: “Per noi non è importante chi gioca prima e dopo” [AUDIO ESCLUSIVI]

Foto di Sergio Llamera

Corrado Barazzutti e Fabio Fognini hanno rilasciato alcune dichiarazioni subito dopo il sorteggio. Il capitano azzurro non si fa impressionare dalle assenze degli avversari, ma Fognini riconosce che questo potrà essere d’aiuto

Domani pomeriggio inizierà la sfida di ottavi di finale di Coppa Davis tra Argentina e Italia. Subito dopo il sorteggio, il capitano Corrado Barazzutti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media locali: “Sarà una partita dura, non è importante chi gioca prima e dopo, ma solamente portare a casa tre punt. Non ci interessa chi giocherà per l’Argentina“.

Nonostante Barazzutti cerchi di tenere la guardia alta, Fabio Fognini riconosce che l’assenza di del Potro e Delbonis favorisce gli azzurri: “Questa è una competizione a parte; ci saranno partite dure, ma è normale che il fatto che Delpo e Delbonis non ci siano è buono per noi. L’anno scorso uno ha battuto Murray e Cilic, un altro mi ha sconfitto a Pesaro e ha superato Karlovic nel match decisivo della finale“.