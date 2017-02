Fed Cup: Noah costretto a convocare solo tre giocatrici

Yannick Noah - Roland Garros 2016 (foto di Roberto Dell'Olivo)

Sia Garcia che Dodin non si sono rese disponibili per l’incontro con la Svizzera. Noah ha criticato duramente la loro scelta

Dopo un anno difficile con la squadra di Davis a causa dei contrasti soprattutto con Gael Monfils, Yannick Noah è tornato sulla questione delle autoesclusioni dalle competizioni a squadre. Il bersaglio questa volta sono le due tenniste Caroline Garcia e Oceane Dodin.

Noah, al suo primo anno alla guida della squadra di Fed Cup, ha commentato aspramente soprattutto la scelta di Garcia, sua miglior giocatrice, che si era detta non disponibile poiché intenzionata a concentrarsi sulla sua carriera professionale: “Francamente non capisco i motivi di questa decisione, giocare la Fed Cup non va contro la sua carriera professionale dato che la può aiutare ad accumulare esperienza, allenarsi con altre giocatrici e fornirle punti di vista diversi”.

Con la rinuncia di Garcia – già osservata speciale dopo la sospensione per il suo comportamento alle Olimpiadi – e di Dodin, per la sfida con la Svizzera il capitano francese ha deciso di convocare soltanto tre giocatrici: Kristina Mladenovic, Alizé Cornet e Pauline Parmentier. L’ex numero 3 del mondo ATP, ricordando le numerose problematiche dello scorso anno, ha poi affermato: “Dovremo lavorare su questo sistema poiché già la scorsa stagione abbiamo dovuto gestire situazione complicate in questo senso”.

Per la cronaca, Garcia, impegnata nel WTA International Event di Taipei, è stata sconfitta al secondo turno dalla lussemburghese Mandy Minella in due comodi set.