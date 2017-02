Johanna Konta si ritira dal WTA Premier di Doha

Johanna Konta - Australian Open 2017 (foto Roberto Dell'Olivo)

La brittanica ha deciso di rinunciare al WTA Premier di Doha per recuperare fisicamente dopo un mese di gennaio molto impegnativo

Johanna Konta ha fatto sapere che non sarà presente al prossimo Qatar Open, in programma a Doha dal 13 al 18 febbraio.

La britannica, classe ’91, ha iniziato la stagione nel migliore dei modi con la semifinale a Shenzhen, il titolo a Sidney – sua città natale – e i quarti Melbourne, dove è incappata in una splendida Serena Williams che non le ha permesso di ripetere la semifinale raggiunta lo scorso anno. Un totale di 14 incontri in meno di un mese che l’hanno costretta a decidere di prendersi una settimana in più per recuperare dalla stanchezza e dai guai fisici accumulati in queste settimane.

Molto probabilmente Konta perderà il suo status di top-10 in favore di Venus Williams o Elina Svitolina, a seconda dei risultati delle due nelle prossime due settimane.

Al posto della britannica, nel tabellone del Qatar Open ci sarà la romena Irina Camelia Begu.