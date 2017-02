Maria Sharapova: “Mi sono rifiutata di piangermi addosso”

In un’intervista rilasciata in occasione del lancio di una nuova linea del suo marchio di caramelle, Maria Sharapova racconta i mesi lontano dal circuito

A meno di tre mesi dal suo rientro Maria Sharapova ha rivelato alcuni retroscena dell’ultimo anno trascorso lontano dalle competizioni per l’ormai ben noto caso di doping dovuto all’uso del Meldonium. Dal punto di vista emotivo Sharapova dice di essersi rifiutata di piangersi addosso e di essere riuscita a sfogarsi grazie a una nuova attività fisica, che è entrata a far parte della sua preparazione fisica: la box. “Ho provato la box per mantenermi in forma,” afferma l’ex numero 1 WTA, “poi, mentre mi allenavo, ho cominciato a immaginare la faccia di alcune persone che avrei voluto colpire. È stato fantastico.”

Fra le altre attività a cui Masha si è dedicata c’è anche l’università e non una qualunque. La russa ha infatti intrapreso un percorso di studi presso la Harvard Business School, gettando le basi per l’espansione della sua azienda di caramelle. Inoltre a settembre uscirà il suo nuovo libro (prima in inglese e poi in russo), scritto proprio durante questo anno così particolare per lei.

Le vacanze in Croazia, a Londra – che non era mai riuscita a visitare durante Wimbledon – e il capodanno alle Hawaii, l’hanno aiutata a capire quanto sia importante riposarsi e prendersi il proprio tempo, cosa che, secondo le sue parole, le riesce molto bene.

Ora Maria si dice “concentrata sul suo ritorno” che avverà il 26 Aprile, una settimana dopo il suo 30esimo compleanno, mentre non è ancora certa – ma molto probabile – la sua presenza agli Internazionali BNL d’Italia.