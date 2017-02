TV e Rete: il ritorno della Davis, Argentina-Italia su Supertennis

Il campo in terra battuta in allestimento a Parque Sarmiento per Argentina-Italia

Archiviato da poche ore il primo Slam della stagione, il circus riparte la sua corsa ma per gli uomini bisognerà aspettare il weekend di Coppa Davis con gli azzurri impegnati contro i campioni in carica. Due tornei WTA chiudono il quadro

Non ci siamo ancora ripresi dalle emozioni dell’indimenticabile Australian Open appena andato in archivio, che già tutto si rimette in moto per entrare nel clima delle competizioni a squadre: questa settimana la Coppa Davis con gli 8 match di primo turno del World Group. Per noi spicca ovviamente la sfida di Buenos Aires che vedrà l’Italia impegnata contro l’Argentina campione in carica che già qualche mese fa ci aveva battuto nei quarti dell’edizione 2016.

Il circuito WTA fa tappa a San Pietroburgo per uno dei rari tornei Premier giocati in condizioni indoor mentre a Taipei si gioca un WTA International sul cemento all’aperto.

Supertennis trasmetterà tutti gli eventi della settimana, inclusa la differita della sfida dell’altra finalista dello scorso anno in Coppa Davis, quella tra Croazia e Spagna.

Andiamo a vedere nel dettaglio la programmazione settimanale:

SUPERTENNIS TV (Streaming)

Il canale della FIT disponibile gratuitamente sul canale 64 del Digitale terrestre (Copertura) e sul canale 224 della piattaforma satellitare SKY (in Alta Definizione) sarà l’unica meta della settimana tennistica televisiva: spicca la diretta del primo turno di Coppa Davis tra Argentina e Italia da Buenos Aires (ma anche la differita di Croazia-Spagna). Inoltre trasmetterà in diretta i due tornei WTA della settimana: il Premier di San Pietroburgo e l’International di Taipei (Taiwan)



Ricordiamo che Supertennis HD è in chiaro via Satellite quindi è ricevibile con qualsiasi decoder satellitare anche non SKY collegato a una parabola puntata verso i 13° Est (Satellite Hotbird). Inoltre tutta la programmazione è visibile in streaming sul sito Supertennis.tv (Solo dall’Italia).

Questa la programmazione nel dettaglio:

Coppa Davis 2017 (primo turno, World Group)

Argentina-Italia (Parque Sarmiento, Buenos Aires) – terra battuta all’aperto

venerdì 3 febbraio – LIVE dalle ore 15.00 (primi due singolari)

sabato 4 febbraio – LIVE dalle ore 16.00 (doppio)

domenica 5 febbraio – LIVE dalle ore 15.00 (terzo e quarto singolare)

Croazia-Spagna (Sportska Dvorana Gradski Vrt , Osijek) – cemento indoor

venerdì 3 febbraio – Differita alle 21.15 (primi due singolari)

sabato 4 febbraio – Differita alle 19.00 (doppio)

domenica 5 febbraio – Differita alle 21.00 (terzo e quarto singolare)

WTA Premier San Pietroburgo



lunedì 30 gennaio – LIVE alle ore 11.00 ed alle ore 13.00 (replica alle ore 19.00 ed alle ore 21.15)

martedì 31 gennaio – LIVE alle ore 09.00, alle ore 11.00 ed alle ore 13.00 (replica alle ore 17.05, alle ore 19.00 ed alle ore 21.15)

mercoledì 1 febbraio – LIVE alle ore 09.00, alle ore 11.00, alle ore 13.00 ed alle ore 16.30 (replica alle ore 19.00, alle ore 21.15 ed alle ore 23.15)

giovedì 2 febbraio – LIVE alle ore 09.00, alle ore 11.00, alle ore 13.00 ed alle ore 16.30 (replica alle ore 21.15 ed alle ore 23.00)

venerdì 3 febbraio – LIVE alle ore 09.00, alle ore 11.00, alle ore 13.00 ed alle ore 15.00 (replica alle ore 21.15 ed alle ore 23.15)

sabato 4 febbraio – LIVE alle ore 12.00 ed alle ore 14.00 semifinali (replica alle ore 21.15 ed alle ore 23.15)

domenica 5 febbraio – LIVE alle ore 14.30 – finale (replica alle ore 21.45)

WTA International Taipei (Taiwan)



giovedì 2 febbraio – LIVE alle ore 06.00 ed alle ore 08.00 (differita alle ore 18.30);

venerdì 3 febbraio – LIVE alle ore 06.00 ed alle ore 08.00 (differita alle ore 17.05 ed alle ore 19.00);

sabato 4 febbraio – LIVE alle ore 08.00 ed alle ore 10.00 semifinali (replica alle ore 17.05 ed alle ore 19.00);

domenica 5 febbraio – LIVE alle ore 06.00 finale (replica alle ore 12.30 ed alle ore 19.00)

STREAMING (Daviscup.TV)

Il servizio streaming ITF che comprende Fed Cup e Coppa Davis è disponibile in formula giornaliera da 5.95€. Qui il link diretto per l’acquisto.

Questi i match trasmessi nel weekend dal 3 al 5 febbraio per il primo turno del World Group 2017



Argentina-Italia (Buenos Aires)

Germania-Belgio (Francoforte)

Australia-Repubblica Ceca (Kooyong, Melbourne)

Stati Uniti-Svizzera (Birmingham, Alabama)

Giappone-Francia (Tokyo)

Canada-Gran Bretagna (Ottawa)

Serbia-Russia (Nis)

Croazia-Spagna (Osijek)

I tornei Challenger sono come sempre disponibili gratuitamente tramite il servizio streaming ufficiale dell’ATP.