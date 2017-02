Coppa Davis, Seppi: “L’anno scorso non stavo bene”

Dopo le due vittorie dell’Italia sull’Argentina: “Sono molto più fiducioso rispetto al 2016”. Barazzutti: “Nulla è deciso. Magari Fognini si riprende per il quinto rubber…”

Andreas Seppi parla dopo il successo in quattro set con cui ha regolato Carlos Berloq e dato il secondo punto all’Italia contro l’Argentina. “Sono molto più allenato dello scorso anno: quest’anno ho fatto una buona preparazione, sono arrivato in Australia bene e ho giocato ad un buon livello. Non dovevo giocare oggi con pochi giorni di allenamento sulla terra, ma ho fatto una buona prestazione, mi sento bene e sono più fiducioso del 2016”.

Ha parlato anche Corrado Barazzutti, rispondendo in spagnolo alle domande: “Nulla è deciso, potremmo arrivare al quinto rubber senza sapere come. Può anche essere che Fognini guarisce, chi lo sa…”