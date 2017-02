Coppa Davis: il 17enne Denis Shapovalov all’esordio da titolare ad Ottawa

Vasek Pospisil, Denis Shapovalov (Canada), Daniel Evans e Kyle Edmund (GBR) alla cerimonia di sorteggio di Canada - Gran Bretagna, primo turno di Coppa Davis 2017

OTTAWA – Il 17enne campione di Wimbledon juniores giocherà contro Evans il suo primo match in carriera al meglio dei cinque set. Pospisil-Edmund l’altro singolare. Ci sarà gran pubblico nonostante le assenze dei Top 10

Scenario di grande prestigio per la cerimonia di sorteggio dell’incontro di Davis tra Canada e Gran Bretagna. L’evento è stato ospitato nientemeno che dallo Speaker della House of Common (il corrispondente canadese del Presidente della Camera dei Deputati) Geoff Regan nella Sala della Lettura del Palazzo del Parlamento canadese ad Ottawa. Presenti, oltre alle squadre al completo, anche tutti i dignitari di prammatica, incluso il Sindaco di Ottawa Jim Watson che ha definito l’incontro di Davis “un grande avvenimento per la città di Ottawa” che si sta preparando per i grandi festeggiamenti di luglio in occasione del 150esimo “compleanno” del Canada.

Purtroppo le defezioni dei due rispettivi top 10 (Raonic per il Canada e Andy Murray per la Gran Bretagna) hanno sicuramente diminuito l’attrattiva dell’incontro, i cui biglietti erano andati letteralmente a ruba nella prima ondata di prevendite il novembre scorso, tanto da costringere Tennis Canada a “recuperare” altri tagliandi rimettendo in vendita biglietti non utilizzati dalla squadra ospite o dagli sponsor.

Abbastanza scontate le nomine da parte dei capitani: il canadese Laurendeau ha scelto per i singolari Vasek Pospisil (n.133) ed il 17enne Denis Shapovalov (n.234), che farà il suo esordio come titolare dopo aver debuttato in un match a risultato acquisito lo scorso autunno ad Halifax battendo il n.1 cileno Garin; Leon Smith invece si è affidato a Daniel Evans (n.45) e Kyle Edmund (n.47).

Sarà proprio Shapovalov ad aprire le danze venerdì alle 15 (le 21 in Italia) affrontando il n.1 britannico Evans. “Sono pronto ad affrontare il mio primo match in carriera al meglio dei cinque set – ha dichiarato alla stampa dopo il sorteggio – negli ultimi giorni abbiamo diminuito i carichi di allenamento per fare in modo che il mio corpo sia pronto allo sforzo. Tutta la squadra, dal capitano al fisioterapista, si sono prodigati per mettermi nelle migliori condizioni. Ho già giocato una volta con Evans, lo scorso anno [in febbraio] al challenger di Drummondville: è stata una partita molto dura [Evans vinse 4-6 7-6(5) 6-4 n.d.r.] e mi ha permesso di conoscere il suo tipo di gioco”.

Le formazioni del doppio, che scenderà in campo sabato alle ore 13, saranno composte dai collaudati Nestor-Pospisil per i padroni di casa e da Inglot-Murray per la Gran Bretagna. I capitani a norma di regolamento hanno facoltà di cambiare la formazione fino ad un’ora prima del match, ma visti i giocatori impegnati in singolare sembra improbabile un cambiamento di rotta.

L’ultima giornata con i singolari incrociati inizierà al TD Place di Ottawa a mezzogiorno di domenica, nel tentativo di concludere l’incontro prima delle 18.30, quando è il programma il calcio d’inizio del Superbowl, l’evento sportivo dell’anno negli USA molto seguito anche in Canada.