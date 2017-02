Coppa Davis, Fognini dà forfait. Al suo posto Seppi

Andreas Seppi - Australian Open 2017 (foto Roberto Dell'Olivo)

Sarà Seppi a sfidare Berloq a causa di un attacco gastroenterico di Fognini

Brutte notizie per l’Italia: questa notte Fabio Fognini è stato colpito da un attacco di gastroenterite e il medico della squadra gli ha prescritto una giornata di assoluto riposo.

Al posto del ligure, contro Carlos Berloq scenderà in campo Andreas Seppi, che nei precedenti è indietro 2 a 1, con gli ultimi due match giocati nel 2014 – uno a Bucarest, l’altro a Mar del Plata sempre in Davis – vinti entrambi dall’argentino al terzo set. Risale invece al 2012 l’unica vittoria dell’altoatesino, arrivata sull’erba di Eastbourne in due set.