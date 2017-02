Coppa Davis: Thompson e Kyrgios ok, Australia sul 2-0. Gasquet lancia la Francia

A Melbourne i padroni di casa liquidano in 3 set Vesely e Satral, quarti ad un passo. A Tokyo il francese si impone senza problemi su Taro Daniel

COPPA DAVIS, Ottavi di finale

AUSTRALIA-R.CECA 2-0 (Da Melbourne, Robbie Cappuccio)

A Melbourne la prima giornata dell’incontro tra Australia e Repubblica Ceca finisce con un perentorio 2-0 in favore dei padroni di casa. Sul plexicushion del Kooyong Lawn Tennis Club non sorprende la facile vittoria di Nick Kyrgios su Satral; lo fa – non tanto per il risultato quanto per la autorevolezza – quella di Thompson in 3 set su Jiri Vesely. Nel doppio di domani, che vedrà in campo John Peers, recente vincitore dell’Australian Open in doppio con Groth contro Stepanek e Kolar, l’Australia ha buone probabilita’ di chiudere la pratica e attendere nei quarti la vincitrice tra Stati Uniti e Svizzera (senza Federer e Wawrinka).

J. Thompson b. J. Vesely 6-3 6-3 6-4

Una bella gioranta estiva, ma poco pubbico al centrale di Kooyong, dato il venerdì mattina e l’inizio dell’anno scolastico. C’è attesa pero’ per l’esordio in Davis di Jordan Thompson, n.65 del ranking ATP che viene da una buon inizio di stagione (quarti di finale a Brisbane e secondo turno all’Australian Open) contro il mancino ceco Vesely.

Parte a razzo Thompson conquistando 8 dei primi 10 punti e rubando subito il servizio a Vesely. “Iniziare con un break e tenere poi il servizio mi ha dato molta sicurezza e mi sono rilassato e poi ho continuato da là per tutto il resto del match” ha detto il laconico Thompson nel dopo-partita.

Thomspon serve bene nel primo set (72% prime e 90% punti vinti con la prima) e tiene il controllo dello scambio, mentre Vesely commette troppi errori non forzati. Il set point arriva dopo una mezz’oretta di gioco. Thompson prende il comando dello scambio, con un rovescio lungo linea seguito da un dritto inside-out su cui poco puo’ fare il ceco. Il set finisce 6-3 senza troppe emozioni.

Il copione non cambia nel secondo set con Thompson che detta legge col dritto (16 vincenti a fine partita), ottiene il break all’ottavo gioco e prende il set al primo tentativo con un attacco di dritto seguito da uno schiaffo da 1 metro dalla rete.

Il terzo set potrebbe essere più combattuto con Vesely che riesce a recuperare un break di svantaggio e portarsi sul 4 pari per poi perdere subito nuovamente il servizio. Thompson non si fa scappare l’occasione e chiude subito con un ace puntando poi al tatuaggio sul bicipite scoperto (cotta d’armi Australiana e anelli olimpici), prima di abbracciare il capitano Lleyton Hewitt. E’ appena passata l’ora di pranzo e l’Australia e’ già avanti 1-0.

Una prova autorevole, quella di Thompson, con 20 vincenti e un gran ritmo, mentre delude Vesely, apparso svogliato e fuori forma, incapace di imporre il ritmo e contrastare il dritto dell’avversario, commettendo ben 46 errori non forzati e vincendo solo il 36% dei punti sulla seconda di servizio.

N. Kyrgios b. J. Satral 6-2 6-3 6-2

Sono le 13.45 quando Satral scende in campo con una faccia già rassegnata, mentre Kyrgios ha la solita andatura e faccia da gansta rapper, che evidentemente intimidisce il ceco, che non fa un punto sul primo gioco di servizio di Nick, sbaglia un facile attacco dal box di servizio, e si trova sotto 3-0 dopo 9 minuti. Kyrgios ha un’altra palla break sul 4-1, che non converte, ma chiude comunque in meno di mezz’ora strappando nuovamente il servizio a Satral, con un rovescio incrociato dopo aver fatto fare un po’ di tergicristallo al ceco.

Il secondo e terzo set sono fotocopie, con Kyrgios che si porta sul 3-0 e poi controlla, con qualche errore pacchiano come la volee di rovescio a campo aperto sul quarto match point sul suo servizio (ne aveva avuti 3 sul 5-1). Al sesto match point Satral spedisce largo un banale rovescio e si va sotto la doccia dopo 1:35. Un match piuttosto noioso, mai in discussione, con Kyrgios che fa il suo compitino (21 ace con media di prima a 200 km/h e massima a 223 km/h, 15 vincenti e 19 errori non forzati) mentre Satral (n.157 del mondo, sconfitto da Vanni alle qualificazioni per l’Australian Open) mostra tutti i suoi limiti, messi in mostra non dalle statistiche (stesso numero di vincenti e errori dell’australiano), ma dall’incapacità di prendere controllo dello scambio e subendo costantemente la pressione del bad boy australiano. Nel dopo partita Kyrgios ringrazia il capitano Lleyton Hewitt “è il motivo principale per cui io sono qui oggi”. Che sia un invito da parte di un personaggio in cerca di coach? “Sono molto felice” dice Hewitt a fine giornata. “Ho abbastanza esperienza in Davis per sapere che no puoi dare niente per scontato. Nick è stato ultra-profesionale, aveva un compito e l’ha eseguito perfettamente”. Sono le 3 e mezza, tutti a casa per l’ora del tè.

GIAPPONE-FRANCIA 0-1 (Corrado Boscolo)

R. Gasquet b. T. Daniel 6-2 6-3 6-2

Nessun precedente a livello ATP fra i due giocatori. Gasquet parte bene, piazzando subito il break alla seconda chance utile. Il nipponico fatica al servizio, tanto che cede nuovamente la battuta ai vantaggi, 4 a 1 per il francese e servizio. Daniel poco preciso col rovescio e nei pressi della rete, Gasquet senza fare cose straordinarie chiude il primo set con un dritto vincente per 6 giochi a 2.

Secondo set che conferma le difficoltà del giapponese nei propri turni di battuta, con Gasquet che breakka il giocatore di casa nel terzo gioco portandosi avanti di un set ed un break. Richard è in controllo del match, zero palle break concesse e 3-1, secondo set. Le prime occasioni sul servizio francese capitano al sesto gioco: Daniel strappa il servizio a zero chiudendo a rete e firma il 3 pari. Gasquet non ci sta e si riprende immediatamente il break anch’esso a rete. Il trentenne d’oltralpe non concretizza tre set point in risposta, ma il primo doppio fallo nel set del giapponese mette fine al secondo parziale. Francia avanti 2 set a zero.

Terzo set in equilibrio fino al 3-2: col rovescio vincente Gasquet trasforma la prima occasione del set per operare il break e si porta 5-2. Daniel serve per rimanere in partita, concede un match point dopo essere stato avanti 30-0, ne annulla un secondo ai vantaggi, ma al terzo alza bandiera bianca. Gasquet porta in dote il primo punto per la Francia.