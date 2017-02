Roland Garros: ennesimo via libera ai lavori. Definitivo?

Roland Garros 2016 (foto di Roberto Dell'Olivo)

Il tribunale amministrativo ha ridato il via ai lavori ed entro il 2020 lo Chatrier dovrebbe avere il proprio tetto

È finalmente arrivato il via libera per i lavori di ampliamento del Roland Garros. La Federazione francese ha reso noto oggi che è arrivato l’ok da parte del tribunale amministrativo di Parigi per il progetto presentato già nel 2013.

I lavori, già iniziati dopo una prima approvazione del progetto, erano stati interrotti a causa delle lamentele degli abitanti del giardino di Serres d’Auteuil, spaventati all’idea di vedersi ridurre le zone “verdi” del quartiere.

Il progetto, che dovrebbero essere realizzato entro il 2020 (con due anni di ritardo rispetto a quanto pronosticato inizialmente), prevede la costruzione di un tetto retrattile, ma non solo, sul Philippe Chatrier, rimasto l’unico centrale di un torneo dello Slam senza copertura.

