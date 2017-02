TC Napoli, Giovanni Malagò in visita per la consegna del Collare d’oro

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha consegnato al Tennis Club Napoli il Collare d’oro, massima onorificenza sportiva del Coni. Presente alla cerimonia, oltre al presidente del club Luca Serra, anche Rita Grande ideatrice e promoter del Trofeo Tennis Fit Kinder+Sport giovanile

Nella giornata di ieri il presidente del CONI Giovanni Malagò è stato in visita al Tennis Club Napoli per la consegna “a domicilio” del Collare d’oro (dopo quella canonica di Roma), massima onorificenza sportiva del Coni. Una visita nella quale Malagò ha ovviamente partecipato alle celebrazioni del circolo di Viale Dorhn: “Un grande club, con una storia gloriosa alle spalle – ha detto Malagò – Qui sono cresciuti atleti che hanno fatto grande il tennis italiano come Rita Grande e Diego Nargiso. Questo è un circolo che ha saputo mantenere e rafforzare la sua identità, regalando grandi eventi alla città”. Il TC Napoli del presidente (intervistato a Dicembre da Ubitennis) Luca Serra però non vuole fermarsi qui e oltre all‘ormai rodato Challenger, tra i più importanti in calendario, punta all’organizzazione delle prossime Universiadi con il pieno appoggio dello stesso Malagò: “Il nostro è un supporto tecnico e organizzativo – ha ribadito il presidente – se ci sono numeri che mancano occorre lavorare con le istituzioni”.

Il TC Napoli inoltre è l’unico circolo tennistico della Campania a essere insignito della prestigiosa onoreficenza, in passato aveva già ricevuto la Stella d’oro al merito sportivo. Infine, a margine della cerimonia per il Collare d’oro, si è tenuta anche la presentazione del Trofeo Tennis Fit Kinder+Sport giovanile, circuito giovanile nazionale promozionale che ha nell’ex campionessa napoletana Rita Grande l’ideatrice e promoter. Un ritorno quindi per la Grande nel club della sua vita, dove ha conseguito i risultati più importanti a livello nazionale, tra scudetti giovanili e di serie A1.