WTA San Pietroburgo: Simona Halep si ritira dal torneo

Simona Halep è costretta al ritiro per un problema al ginocchio dal torneo di San Pietroburgo. Potenziale buona notizia per Vinci, che in caso di successo contro Mladenovic, affronterà la wild card locale Vikhlyantseva

Brutte notizie per Simona Halep, che è costretta al ritiro pre-match nei quarti di finale del WTA di San Pietroburgo. La rumena, che ormai lotta da oltre un anno con una forma fisica deficitaria non è riuscita a scendere in campo contro la wild card locale Natalia Vikhlyantseva.

Già agli Australian Open la n.4 del mondo ha mostrato degli evidenti fastidi al ginocchio sinistro, che le impedivano di colpire con scioltezza i suoi fondamentali da fondo campo. Dopo l’eliminazione al primo turno contro Rogers, Simona aveva dichiarato alla stampa di non volersi sottoporre ad un intervento chirurgico all’arto infortunato, ma questo ulteriore stop potrebbe far cambiare i suoi piani.

Per Vikhlyantseva, quindi, arriva la prima semifinale a livello WTA e l’ingresso nella top 100. L’assenza di Simona Halep nella parte alta del tabellone è una potenziale buona notizia per Roberta Vinci, campionessa uscente, che in caso di successo contro Mladenovic è attesa da un incontro non impossibile contro la 19enne russa.