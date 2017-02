Coppa Davis: Berlocq zittisce… Maradona! “Gli ho chiesto di calmarsi”

Carlos Berlocq - Argentina vs Italia, Coppa Davis 2017 (foto Prensa AAT / Sergio Llamera)

Il singolarista argentino ha trovato eccessivamente rumoroso il sostegno di Diego, che per l’intero incontro ha continuato a gridare anche durante i punti

Maradona in Argentina è sacro, ma certe volte esagera e ci volevano gli huevos di Berlocq, oltre a tantissima sportività, per farglielo notare. Come accaduto già in diverse occasioni, Diego era presente ieri a Parque Sarmiento per sostenere il quartetto argentino nell’ottavo di finale di Coppa Davis contro l’Italia: il suo tifo in pieno stile sudamericano ha però superato i limiti dello “sport del silenzio”. E Berlocq, un po’ infastidito, lo ha redarguito.

“Diego si sentiva moltissimo da dentro il campo” ha spiegato il trentaquattrenne di Chascomus. “Era molto vicino a me e per tutto il tempo mi chiamava per nome. Quando Seppi batteva lui mi parlava, a Seppi non importava e batteva uguale ma la cosa mi deconcentrava. Siccome non sono proprio fortissimo in quanto a concentrazione, la cosa mi dava un certo fastidio” ha spiegato ridendo nel post partita.

A parte questa minuscola polemica, Berlocq ha voluto in ogni caso ringraziare l’ex campione del mondo per la passione trasmessagli nei momenti di difficoltà. “Stavo perdendo 6-1 4-1, continuavo a perdere punti e lui mi ha detto: Non importa, continua! Un bel messaggio positivo”. Che ha aiutato Berlocq ad allungare il match, ma non a spuntarla e sul 2-0 Italia il risultato sembra già scritto. Maradona si è però perlomeno dimostrato un tifoso DOC, sostenendo una Argentina priva dei suoi campioni già nel primo turno di World Group.