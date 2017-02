Coppa Davis, Argentina-Italia: Berlocq/Mayer contro Bolelli/Fognini nel doppio

Comunicate le scelte dei due capitani. Orsanic schiera Berlocq al fianco di Leonardo Mayer, Fognini ha recuperato e fa coppia con Bolelli che torna a giocare un match ufficiale dopo 9 mesi

Ufficializzate un’ora prima dell’inizio della sfida come da prassi le due coppie che oggi si contenderanno il doppio di Coppa Davis tra Argentina e Italia a Buenos Aires.

Daniel Orsanic ha deciso di schierare al fianco di Leonardo Mayer il nr 81 del ranking Atp Carlos Berlocq, già sceso in campo ieri nel singolare poi perso contro Andreas Seppi. I due hanno giocato e vinto due volte insieme in doppio in Coppa Davis. Entrambe le volte nella stagione 2015, la prima nei quarti di finale contro la Serbia, dove vinsero contro Viktor Troicki e Nenad Zimonjic, travolti 6-2 6-4 6-1 (l’Argentina in quell’occasione vinse la sfida 4-1). La seconda volta in semifinale a Bruxelles contro il Belgio, dove la coppia sudamericana vinse contro Bemelmans e Darcis battuti 6-2 7-6(2) 5-7 7-6(5). Vittoria che poi si rivelò ininfluente ai fini del risultato finale perché il Belgio vinse 3-2 e approdò in finale.

Corrado Barazzutti ha invece ricomposto la coppia formata da Simone Bolelli e Fabio Fognini. Simone torna alle competizioni dopo 9 mesi (l’ultima sua apparizione risale al 1° turno del Roland Garros dell’anno scorso, prima di sottoporsi all’operazione al ginocchio sinistro), mentre Fabio Fognini sembra aver quindi superato i postumi della gastroenterite che ieri lo hanno costretto al forfait nel secondo singolare della prima giornata della sfida valevole per gli ottavi di finale della Coppa Davis. La coppia azzurra vanta un bilancio di tutto rispetto nella manifestazione, 6 vittorie ed una sola sconfitta, quella subita a Napoli contro Colin Fleming ed Andy Murray, Ko ininfluente perché poi l’Italia fu capace di ribaltare il punteggio di 1-2 con le vittorie di Fabio Fognini contro Andy Murray ed Andreas Seppi contro James Ward