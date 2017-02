Coppa Davis, Argentina-Italia 1-2: la rimonta di Bolelli e Fognini si ferma al tie break del quinto set

Fognini e Bolelli pagano a caro prezzo i primi due set giocati sottotono e soccombono al tie break del quinto sprecando anche un match point. Berlocq e Mayer riaprono la sfida. Domani toccherà a Lorenzi in apertura provare a conquistare il punto decisivo

COPPA DAVIS, Ottavi di finale



ARGENTINA-ITALIA 1-2

C. Berlocq/L. Mayer b. S. Bolelli/F.Fognini 6-3 6-3 4-6 2-6 7-6(7)

I due capitani sciolgono come di consuetudine un’ora prima dell’inizio del doppio e cambiano entrambi le coppie indicate in sede di sorteggio. Orsanic si affida all’esperienza dei veterani Berlocq e Mayer, mentre Barazzutti certifica il rientro di Bolelli dopo l’intervento della scorsa estate e gli affianca il fido Fognini che pare aver recuperato dall’attacco di gastroenterite che lo aveva estromesso dal secondo singolare della prima giornata. Entrambe le coppie hanno un ruolino di marcia di tutto rispetto nella manifestazione, gli argentini insieme hanno vinto entrambi i match giocati, la coppia azzurra ha perso su 7 match solo quello di Napoli del 2014 contro la Gran Bretagna (Andy Murray e Colin Fleming).

Parte al servizio Berlocq, Bolelli in risposta è a destra, Fognini a sinistra. Gli argentini concedono subito una palla break, ma Mayer che l’aveva propiziata con un errore sotto rete, si fa perdonare e Berlocq tiene la battuta. Va al servizio Fognini che non cerca tanto la potenza ma lo slice a tre quarti di velocità e tiene la battuta ai vantaggi. Sono poi gli azzuri a dover annullare due palle break nel quarrto game con Bolelli al servizio, l’azzurro si salva con il servizio dal 15-40 con l’aiuto di due magnifiche stop volley di Fognini. Nel settimo game ancora altre due palle break per la coppia italiana, ma Mayer si salva con il servizio e Fognini si esibisce nel primo lancio della racchetta. L’azzurro si fa prendere dal nervosismo e sul turno successivo di Bolelli alla battuta gioca in maniera incerta sotto rete, gli argentini lo prendono di mira e centrano il break salendo 5-3 e andando a servire per il set. La coppia di casa pare molto più reattiva, i punti cruciali vanno sempre agli argentini, Fognini sembra non ancora in perfetta forma, mentre da Bolelli che oggi ritorna al tennis giocato forse non si può chiedere di più. Berlocq tiene tranquillamente la battuta e gli argentini si aggiudicano il primo parziale.

Nel secondo set si riparte con Fognini al servizio, primi due game regolari, poi Bolelli rischia nel terzo gioco dove deve salvare due palle break. Ma gli italiani sembrano imballati, gli argentini appaiono molto più in palla e difatti approfittano di un game disastroso di Fognini che commette 3 gratuiti e cede la battuta agli avversari nel quinto game. Gli azzurri non pungono mai alla risposta, fanno appena 6 punti sul servizio degli avversari e con il secondo break su Fognini nel nono game cedono il set con lo stesso punteggio del primo, 6-3.

Onestamente o calano un po’ gli argentini oppure siamo costretti a cambiare marcia, altrimenti il doppio pare perso. Si ricomincia con gli argentini al servizio, la partita sembra seguire l’andamento dei primi due set. Poi però nel quinto game gli argentini accusano un piccolo passaggio a vuoto e Bolelli e Fognini si conquistano una palla break, la prima dal settimo game del primo set. La coppia di casa si salva grazie ad un gratuito di Fognini e al servizio di Berlocq, ma è un piccolo segnale che forse qualcosa si muove. Fognini trema al servizio sul 3-4 quando si trova 15-30, ma ora pare muoversi meglio e tiene la battuta con 3 punti di fila mentre Barazzutti dalla panchina prova a scuotere i nostri. Berlocq va al servizio e commette doppio fallo, gli azzurri ora si muovono meglio, soprattutto Fognini che sotto rete sembra più attivo. Gli azzurri vanno sullo 0-40, gli argentini annullano le prime due palle break, ma sulla terza una voleé di Mayer finisce fuori, è il primo break italiano della giornata. Fognini va sullo 0-30 nel game successivo, ma poi l’azzurro serve alla grande, arrivano quattro punti consecutivi e con essi il terzo set.

E’arrivata la reazione tanto attesa, adesso si deve essere bravi a dargli continuità. Ci pensano gli argentini ad aiutarci, soprattutto Berlocq che ha perso la verve di inizio partita e pare abbastanza nervoso, prendendosela anche con il pubblico che inizia a rumoreggiare. Mayer serve per primo, va sul 30-0 ma poi commette qualche gratuito di troppo (doppio fallo compreso), arriva subito una palla break azzurra che Fognini trasforma con un bel diritto lungolinea. Ora sono gli azzurri che vanno di corsa mentre i loro avversari annaspano. Berlocq sotto rete non fa più paura, Mayer inizia a sbagliare spesso, altro break azzurro nel quinto game, 4-1 “pesante”. Ora è tutta un’altra musica, Bolelli da fondo campo martella in maniera impressionante, Fognini ha ripreso fiducia ed è molto più propositivo. La coppia azzurra amministra con calma l’enorme vantaggio e chiude con calma 6-2 il parziale. Si va al quinto, era davvero difficile crederci fino ad un’oretta fa.

Gli argentini si prendono una pausa e si cambiano la maglietta, indossandone entrambi una azzurra che richiama la bandiera argentina, cosa che invece gli italiani hanno fatto da inizio match con una maglia tricolore della Hydrogen davvero patriottica. Parte Mayer al servizio, 0-30, sembra che anche il quinto set possa essere una passeggiata, ma sarebbe troppo facile, l’argentino si sveglia, tiene la battuta e poi trascina Berlocq al break su Bolelli nel game successivo. Ora lo spettacolo è godibile, il livello qualitativo del gioco sale, il pubblico fa la sua parte e spinge ii propri beniamini. Gli azzurri non si perdono d’animo, Bolelli ritova subito il ritmo da fondo campo ed arriva immediato il controbreak italiano con uno smash agevole di Fognini. Il ligure va a servire ed a zero tiene la battuta, 2-2 siamo subito tornati in partita. Il match ora è un testa a testa entusiasmante, l’impressione è che vincerà la coppia che avrà un minimo di energia in più.

