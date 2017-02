Coppa Davis: Australia e Francia passano ai quarti

Groth e Peers non danno scampo sotto il sole cocente di Melbourne a Vesely e Satral (infortunato Stepanek). A Tokyo Herbert e Mahut liquidano in 3 set Sugita e Uchiyama

COPPA DAVIS, Ottavi di finale

AUSTRALIA-R.CECA 3-0 (da Melbourne Robbie Cappuccio)

L’Australia completa la pratica Ceca con un’altra autoritaria vittoria per 3 set a 0 nel doppio, col punteggio di 6-3 6-2 6-2, e accede ai quarti dove incontrerà con tutta probabilità gli Stati Uniti. La coppia australiana Groth-Peers ha dimostrato buon affiatamento e determinazione per chiudere la sfida velocemente, mentre i cechi – che hanno cambiato la formazione all’ultimo momento, schierando i singolaristi Vesely e Satral a causa dell’infortunio di Stepanek – sono apparsi svogliati, commettendo molti errori e mostrando di essere una coppia raffazzonata.

S.Groth/J. Peers b. J. Vesely/J. Satral 6-3 6-2 6-2

Un sabato estivo oggi a Melbourne con temperatura oltre i 30°C e solleone. Gli spalti sono ragionevolmente pieni e coloriti; in Australia, quando si va a sostenere la propria squadra, vestire i colori dei beniamini è d’obbligo. Ecco quindi signore sulla 70ina con maglie verde-oro, e i mariti con bandierine australiane infilate sui cappelloni parasole. Ci sono poi i Fanatics, il gruppo storico di supporter tennistici, con tanto di banda musicale. Qualche malore per il caldo, tanti applausi e qualche sbadiglio, per la poca resistenza offerta dai cechi. Il momento più emozionante è stato senza dubbio il gavettone di Groth e Peers a Hewitt nel dopopartita durante l’intervista a bordo campo. Di sotto il video divertente postato su twitter da Tennis Australia.

These celebrations might go on a while (and someone will probably need to organise some dry cleaning…) #GoAussies #AUSCZE pic.twitter.com/5E7tWF0WsM — TennisAustralia (@TennisAustralia) February 4, 2017

Della partita c’è poco da dire perché dura 6 game, con l’Australia che strappa il servizio a Satral in apertura, ma poi lo perde con Peers, partito un po’ teso o forse con la testa ancora al trionfo all’Australian Open in doppio. C’è un nuovo break a Satral e poi Peers decide di giocare, infila 4 prime e chiude il set 6-3. Groth è semplicemente magistrale, non solo al servizio (ace a 237 km/h) ma soprattutto in risposta sia di dritto che di rovescio, bloccando, sbracciando, lobbando e prendendo in contropiede i cechi. Nel secondo set è Vesely ad essere breakkato in apertura e poi al quinto gioco, in cui Satral riesce a mancare uno smash e steccare la volee successiva. Sul 5-2 tocca a Groth chiudere con 2 ace e gioco a zero. I due australiani comunicano molto tra i punti e anche durante il gioco, coprono bene la rete e mettendo sempre in difficoltà i cechi che invece hanno continui fraintendimenti e sembra non sappiano cosa fare in campo. “È la prima volta che abbiamo giocato assieme” dice Vesely in conferenza stampa “ma non è che con Stepanek sarebbe stato diverso, loro sono stati semplicemente troppo bravi”. Satral e Vesely vanno in spogliatoio per un cambio maglia e lasciano la grinta residua là: nei successivi 4 giochi fanno un punticino soltanto. Nel quinto gioco salvano 4 break point ed evitano il cappotto finale, che con questo caldo non occorre. Chiude qualche minuto dopo Groth con un ace in un’oretta e mezza. “I ragazzi non si sono risparmiati nella preparazione, ed è bello vedere come il duro lavoro paghi” dice Hewitt in conferenza stampa, ringraziando l’intero team, compresi gli sparring partner Alex DeMinaur e John Patrick Smith. “Èstato un fantastico lavoro di squadra e non potrei essere più orgoglioso dei ragazzi”.

I rimanenti incontri si disputeranno al meglio dei 3 set, sempre che si giochi, visto il temporale in arrivo domani. Per ora, tutti al mare. Nei quarti per gli australiani probabile trasferta negli Stati Uniti

GIAPPONE-FRANCIA 0-3 (Corrado Boscolo)

P.H. Herbert/N. Mahut b. Y. Sugita/Y. Uchiyama 6-3 6-4 6-4

Sabato dedicato al doppio nel primo weekend di Coppa Davis. Ariake Arena non esattamente stracolma per spingere il Giappone, che deve vincere per trascinare l’incontro a domenica e sperare di avere ancora qualche possibilità di vittoria. Sugita e Uchiyama sono chiamati ad una grande prestazione contro la coppia numero 1 al mondo e vincitrice Slam Mahut ed Herbert. I campioni di Wimbledon 2016 strappano la battuta al sesto gioco, grazie ad una gran risposta di rovescio con Mahut. Transalpini che annullano una palla break sul 5-3 e servizio di Herbert, poi Mahut chiude il set con una volèe di rovescio. Giapponesi però presenti e attivi in campo, dando vita ad un doppio gradevole: le coppie si proiettano spesso avanti e cercano di chiudere il campo verso la rete il più possibile.

Secondo set con i francesi un pizzico meno concentrati: Mahut concede tre palle break conclusive nel quarto gioco, tutte annullate con ottime soluzioni. Il lob di Uchiyama ne procura una quarta, Herbert però fa buona guardia a rete. Mahut sistema tutto grazie ad un hawk-eye che certifica l’ace centrale per il 2 pari. Il set gira al nono gioco: Uchiyama compie doppio fallo e concede palla break, Herbert gioca una gran risposta nei piedi, Mahut vollea bene e provoca l’errore della coppia giapponese. Herbert così può servire per il set e con attenzione chiude a 30, 6-4 e Francia ad un set dai quarti di finale. Terzo set che è l’ultima chiamata per i giocatori di casa, in un match che finora si è deciso su una manciata di punti.Il break però lo conquistano i francesi sul 2-2: smash orripilante di Sugita sul 15-40 che esce di un metro abbondante e Francia a pochi game dalla vittoria. I tifosi francesi ballano in tribuna. Giappone che può recriminare sulle percentuale di palle break convertite durante l’incontro finora: 0/8. Francesi molto più concreti: 3/3. Mahut e Herbert in totale controllo: altre tre palle break, lo smash di Herbert regala il secondo break e la possibilità di servire per la partita. Panchina giapponese che prova a caricare i propri giocatori in campo. Sostegno che porta i nipponici sullo 0-40, Herbert si incarta e concede il break. 5 a 3 Francia. Uchiyama tiene il servizio a 30 e mantiene il Giappone in corsa. I conti li chude Mahut che con il servizio non dà nessuna possibilità chiudendo la partita dopo un’ora e 47 minuti. 6-4 finale e Francia che porta a casa una trasferta piuttosto segnata già al giovedì. In luglio i galletti sfideranno la vincente tra Canada e Gran Bretagna, al momento sull’ 1 a 1. In caso di vittoria del Canada saranno costretti alla trasferta, in caso di vittoria dei britannici avranno il vantaggio del fattore campo