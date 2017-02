Raonic e Tsonga saranno presenti all’ATP 250 di Lione

Milos Raonic - Australian Open 2017 (foto di Roberto Dell'Olivo)

Il canadese e il transalpino guideranno il field della prima edizione del Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon, torneo su terra in programma la settimana precedente al Roland Garros

Dopo 8 anni di assenza, tra il 20 e il 27 maggio, ovvero subito prima all’Open di Francia, il circuito ATP farà di nuovo tappa a Lione con un evento di categoria 250 su terra battuta. Per il suo ritorno al grande tennis, la città transalpina voleva nomi di grande richiamo e pare averli ottenuti. Infatti l’organizzatore del torneo, Thierry Ascione, ha confermato la partecipazione di due tennisti di primissimo piano come il n.4 del mondo Milos Raonic e il francese Jo-Wifried Tsonga. “Ci sono pochi 250 che possono vantare un field con un Top 5 e sarà il caso dell’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon”, ha commentato il lionese Ascione, “Se ci si aggiunge anche la presenza di Jo-Wilfried Tsonga, si può ben dire che il torneo sarà molto interessante”. Se la presenza di Tsonga non stupisce dato che Ascione è proprio il suo allenatore, risulta più sorprendente quella di Raonic, considerata la sua propensione agli infortuni e la prossimità della competizione con il Roland Garros.