Federer scalda le quote: il primo posto nel ranking si gioca a 4,00

Lo svizzero scala anche le classifiche dei bookmakers, scendono invece le quotazioni di Novak Djokovic

A inizio gennaio era sedicesimo nella classifica ATP dopo sei mesi di assenza. Oggi, dopo i trionfi in Australia, Indian Wells e Miami, Roger Federer è risalito al quarto posto del ranking mondiale. Un ritorno dirompente sia in campo che nelle quote dei bookmaker, dove lo svizzero, fa sapere Agipronews, è tornato prepotentemente a farsi avanti: il primo posto nel ranking a fine stagione è dato a 4,00 da Snai, in terza posizione dietro Andy Murray (attuale numero 1, a 2,00) e Rafa Nadal (3,00), altro big in gran spolvero nei primi mesi del 2017. Per Federer si tratta di una valutazione doppiamente lusinghiera visto che a inizio stagione non era nemmeno inserito in lista; a deludere le aspettative dei quotisti è stato invece Novak Djokovic, alle prese con un inizio d’anno pieno di difficoltà e con un’offerta che da 1,85 è salita a 4,25. Passi indietro anche per Stan Wawrinka (da 20,00 a 50,00), ora alla pari con la new entry Grigor Dimitrov.

LL/Agipro, Francesca Perrone