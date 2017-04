Mondo Challenger, due esordi “teen” nel circuito ATP minore

Prima volta sotto l'egida della ATP per il n.1 junior Kecmanovic e per il finalista degli Australian Open junior Oliel. Sconfitte indolori

Tanti under-20 in campo, nei primissimi giorni dei due Challenger della settimana: due alla Visit Panama Tennis Cup di Panama City e addirittura quattro al Verrazzano Open di Sophia Antipolis, il torneo organizzato dalla (e nella) Mouratoglou Academy. In America centrale gli iscritti “teen” in tabellone erano Stefan Kozlov (19) e Miomir Kecmanovic (17), mentre in Costa Azzurra il gruppetto era composto da Stefanos Tsitsipas (18 anni), Duckhee Lee (18), Corentin Moutet (17) e Yshai Oliel (17).

I risultati sono stati, se non altro, uniformi: cinque dei sei adolescenti sono stati sconfitti, con un set score complessivo di 2-11 (la vittoria di Lee è giunta per ritiro). Per i due più giovani di loro, tuttavia, la settimana rimarrà ugualmente memorabile: è stata infatti quella del loro primo incontro nel circuito ATP, dopo qualche mese di gavetta nei Futures della ITF. Per il numero 1 junior Kecmanovic l’esordio di Panama City si è rivelato addirittura positivo, visto il set d’apertura strappato con doppio break a Horacio Zeballos (n.86 del ranking e prima testa di serie). Il ragazzo belgradese non ha sfruttato due palle break sul 2-2 nel secondo set, finendo rimontato 6-2 4-6 2-6.

Oliel, mancino israeliano finalista agli ultimi Australian Open junior, ha invece affrontato sulla terra rossa di Sophia Antipolis il bielorusso Ignatik, risultando sconfitto per doppio 6-4 principalmente a causa di una vistosa differenza nella pesantezza dei colpi.